¿Por qué no juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España 2026?

Desde las 13:00 hs de la CDMX se disputa la primera semifinal de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona y Athletic Club de Bilbao, en Arabia Saudita. El conjunto culé llega como el principal candidato a meterse en la final, mientras que el equipo de San Mamés intentará dar el golpe y avanzar al partido decisivo por el título.

El duelo se presenta como una prueba exigente para ambos equipos, con Barcelona respaldado por su plantel y su buen presente, y un Athletic que buscará incomodar desde la intensidad y el orden. La expectativa es alta en una semifinal que promete emociones desde el inicio.

La otra semifinal se jugará mañana, también en Arabia Saudita y en el mismo horario, y tendrá como protagonistas a Real Madrid y Atlético de Madrid. El derbi madrileño se perfila como un enfrentamiento mucho más equilibrado, con pronóstico reservado y sin un claro favorito.

En la previa del partido, Barcelona recibió una noticia inesperada que generó preocupación entre sus aficionados. Lamine Yamal, una de las grandes figuras del equipo, no será titular y comenzará el encuentro en el banco de suplentes tras una decisión tomada por el cuerpo técnico en las últimas horas.

¿Por qué no juega Yamal?

El motivo de su ausencia en el once inicial responde a molestias musculares que arrastra el joven futbolista. Desde el club prefirieron no arriesgarlo y darle descanso, teniendo en cuenta la exigencia del calendario y la importancia de cuidarlo físicamente de cara a los próximos compromisos.

En síntesis