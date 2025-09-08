Malas noticias para el Athletic Club de Bilbao. En medio del parón internacional, el equipo de LaLiga de España recibió una sentencia de 10 meses de suspensión contra uno de sus jugadores por dopaje. Se trata de Yeray Álvarez, defensa de 30 años que había sido noticia en el pasado por un cáncer testicular que también lo mantuvo apartado de los terrenos.

Todo comenzó el 1 de mayo de 2025, cuando Yeray fue sometido a un control antidopaje luego de un partido de la UEFA Europa League. Los análisis arrojaron la presencia de canrenona, una sustancia prohibida tanto dentro como fuera de competición en la categoría S5. Diuréticos y agentes enmascarantes de la Lista de Prohibiciones de la AMA de 2025.

Esto se debió a la ingesta de un medicamento contra la caída del cabello. Aunque no hubo intención de dopaje, el propio Yeray aceptó una suspensión provisional voluntaria el 2 de junio. Sin embargo, comenzó una investigación a cargo de dos Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA y finalmente en una reunión del 19 de agosto se resolvió suspender al defensa por 10 meses.

Ahora bien, se toma como fecha de inicio el 2 de junio, ya que desde ese momento Álvarez se encuentra cumpliendo la suspensión, inicialmente voluntaria. Por eso, Yeray estará habilitado a volver el 2 de abril de 2026. En la misma línea, es importante mencionar que podrá entrenar con un equipo o utilizar las instalaciones de un club durante los dos últimos meses de su periodo de suspensión (2 de febrero de 2026).

El comunicado de Athletic Club sobre la suspensión de Yeray

“Una vez finalizada la fase de instrucción, el órgano disciplinario de la UEFA ha dictado resolución y ha impuesto a Yeray Álvarez una sanción de diez meses. En su decisión, la UEFA reconoce que no hubo intencionalidad por parte del jugador, considerando probado que la ingestión de la sustancia prohibida se debió al tomar incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía dicha sustancia, sin voluntad de doparse“, reza el escrito publicado por el club.

Además, también responsabilizaron al jugador de 30 años por lo sucedido: “El organismo federativo recuerda que, conforme a la normativa vigente, el deportista es responsable de sus actos y, en consecuencia, debía haber confirmado si el medicamento estaba permitido antes de haberlo consumido“.

Yeray Álvarez, jugador suspendido de Athletic Club (GETTY IMAGES)

El día que Athletic Club sorprendió a Yeray en medio de su quimioterapia

En julio de 2017, Yeray había sufrido una recaída de su mencionado cáncer testicular y, a raíz de la quimioterapia, tenía la cabeza rapada. En este contexto, todos los jugadores de Athletic decidieron raparse ellos también y sorprendieron al defensa. El momento fue grabado y publicado por el club y la viralización fue inevitable.

