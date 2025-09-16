Athletic Club y Arsenal se enfrentan este martes 16 de septiembre por el primer partido de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Se espera que el Estadio de San Mamés esté repleto de aficionados para un encuentro que se espera que sea atractivo.

El conjunto de la Premier League es el favorito a llevarse los 3 puntos en este partido, pero el Athletic Club es un rival complejo y más en su estadio. Además, el Arsenal tendrá algunas ausencias importantes en la Champions League como lo son Bukayo Saka y Martin Odegaard.

Con respecto al extremo inglés, Bukayo Saka sufrió una lesión en los isquiotibiales a fines de agosto y todavía no pudo recuperarse para que Mikel Arteta pueda contar con su mejor futbolista ofensivo, aunque se espera que vuelva en los próximos días.

Por el lado del centrocampista, Martin Odegaard viene arrastrando molestias en el hombro derecho. Si bien el noruego fue titular el fin de semana pasado frente al Nottingham Forest, el futbolista recibió un golpe en la misma zona y tuvo que ser sustituido.

De esta manera, el Arsenal se presenta en el Estadio de San Mamés sin dos de sus principales figuras. El equipo de la Premier League busca su primera victoria en la UEFA Champions League, pero enfrente tendrá a un rival que le pondrá las cosas difíciles.