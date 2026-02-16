Es tendencia:
Sigue GRATIS y EN VIVO Girona 0-0 Barcelona vía Sky Sports: comenzó el partido

No te pierdas ningún detalle del partido entre Girona y Barcelona. Sigue la transmisión minuto a minuto, los goles y las jugadas más importantes en vivo y sin costo.

1´ PT- Comenzó el partido

Se disputan los primeros 45 minutos entre Girona y Barcelona por la liga española.

Raphinha vuelve a ser titular

Alineación confirmada de Girona

Alineación confirmada del Barcelona

Raphina recuperado

El brasileño dejó atrás su lesión y ya está disponible para hoy.

Historial Barcelona-Girona

Desde su primer duelo en la Primera División en 2017, el enfrentamiento entre Girona y FC Barcelona, considerando Liga y copas regionales, muestra esta tendencia: el Barcelona se impuso en 8 ocasiones, Girona consiguió 3 victorias y empataron 2 veces. En cuanto a los goles, los culés marcaron 28, mientras que el Girona sumó 13.

¡TODO LISTO EN EL ESTADI MONTILIVI!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto de Girona vs. Barcelona por la jornada 24 de la liga española.

Por Ramiro Canessa

Girona vs. Barcelona por la liga española.

Barcelona visita a Girona por la jornada 24 de LaLiga 2025-26 en un partido clave para recuperar el liderato del torneo. Los culés llegan con la obligación de ganar tras perder la cima de la tabla frente al Real Madrid y buscarán un triunfo fuera de casa que los vuelva a colocar en lo más alto. Girona, por su parte, intentará aprovechar la localía para complicar al visitante y sumar puntos que le permitan escalar posiciones en la clasificación.

La transmisión en vivo está disponible a través de Sky Sports, con la posibilidad de seguir minuto a minuto cada jugada, gol y detalle del encuentro. Los aficionados podrán disfrutar del partido desde cualquier lugar, sin perderse nada de la acción y con cobertura completa en tiempo real.

Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
