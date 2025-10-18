¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Girona por la Jornada 9 de LaLiga 2025-26

Este sábado 18 de octubre se disputan cuatro partidos de LaLiga y uno de ellos es el que tiene como protagonistas al Barcelona y al Girona. Ambos equipos se enfrentan en un juego que comienza a las 08:15hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Por el lado del local, el Barcelona afronta este partido con varias bajas. Raphinha, Robert Lewandowski y Joan García, entre otros, no forman parte de la nómina. El equipo de Hansi Flick viene de perder con el Sevilla en la jornada pasada y busca recuperarse con una victoria.

Con respecto al visitante, el Girona está 17° en la tabla y se encuentra en una situación compleja en este inicio de temporada. Sin embargo, el rival del Barcelona viene de obtener su primer triunfo luego de ganarle por 2-1 al Valencia antes de la Fecha FIFA.

La probable alineación de Barcelona

Wojciech Szczesny

Jules Koundé

Ronald Araújo

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Frenkie de Jong

Pedri

Fermín Torres

Lamine Yamal

Marcus Rashford

Ferrán Torres

La probable alineación de Girona