¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Barcelona vs. Girona por la Jornada 9 de LaLiga 2025-26

Este sábado 18 de octubre se disputan cuatro partidos de LaLiga y uno de ellos es el que tiene como protagonistas al Barcelona y al Girona. Ambos equipos se enfrentan en un juego que comienza a las 08:15hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic.
Por el lado del local, el Barcelona afronta este partido con varias bajas. Raphinha, Robert Lewandowski y Joan García, entre otros, no forman parte de la nómina. El equipo de Hansi Flick viene de perder con el Sevilla en la jornada pasada y busca recuperarse con una victoria.
ver también
Zinedine Zidane se rindió a los pies de Lamine Yamal: “Me emociona”
Con respecto al visitante, el Girona está 17° en la tabla y se encuentra en una situación compleja en este inicio de temporada. Sin embargo, el rival del Barcelona viene de obtener su primer triunfo luego de ganarle por 2-1 al Valencia antes de la Fecha FIFA.
La probable alineación de Barcelona
- Wojciech Szczesny
- Jules Koundé
- Ronald Araújo
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Frenkie de Jong
- Pedri
- Fermín Torres
- Lamine Yamal
- Marcus Rashford
- Ferrán Torres
La probable alineación de Girona
- Paulo Gazzaniga
- Hugo Rincón
- Vitor Reis
- Daley Blind
- Arnau Martínez
- Axel Witsel
- Iván Martín
- Álex Moreno
- Yáser Asprilla
- Vladyslav Vanat
- Portu