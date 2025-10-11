En el marco de una nueva jornada de la MLS, Inter Miami goleó este sábado por 4-0 a Atlanta United para cerrar la fase regular del certamen estadounidense. La estrella Lionel Messi dijo presente en plena Fecha FIFA y se anotó un doblete en su haber.

Con esta anotación, el futbolista argentino de 38 años alcanzó la impresionante cifra de 886 goles en 1126 compromisos y quedó a 115 celebraciones de registrar los 1.000 en su carrera. Además, sigue en la pugna por alcanzar al portugués Cristiano Ronaldo.

El luso jugó hoy para su selección nacional, en el duelo de Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde Portugal jugó de local ante Irlanda. El ex jugador del Real Madrid no pudo marcar y no logró acercarse un poco más a la cifra que tiene como meta. De momento acumula 946 goles en 1290 cotejos.

Solo el tiempo determinará si esos 54 goles que le faltan podrá marcarlos en la actual temporada que lo tiene con mucha actividad a nivel local e internacional, sumado a la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con la Selección Portuguesa. Eso sí, la Pulga también corre con las mismas posibilidades y no se baja de la lucha por ser el máximo goleador de todos los tiempos.

Dentro del Top 10 de los máximos goleadores, apenas quien aparece aún en actividad es el polaco Robert Lewandowski. El actual jugador del Barcelona de España lleva acumulado 698 anotaciones, pero aún muy lejos de las dos estrellas que lideran la lista.

Máximos goleadores en la historia del futbol

946 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

886 – Lionel Messi (Argentina)

805 – Josef Bican (Austria)

757 – Pelé (Brasil)

745 – Romario (Brasil)

735 – Gerd Müller (Alemania)

704 – Ferenc Puskas (Hungría)

698 – Robert Lewandowski (Polonia)

647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)

621 – Eusebio (Portugal)

