El penal errado de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Irlanda por las Eliminatorias UEFA

Cristiano Ronaldo no tuvo su día. La Selección de Portugal recibió a Irlanda por la Jornada 3 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 y CR7 estuvo enemistado por el gol. No solo tuvo un tiro en el palo y otros desviados, sino que incluso falló un penal sobre el final del encuentro.

Con el encuentro empatado sin goles, el árbitro del partido señaló la pena máxima luego de una polémica mano de O’Shea que ni siquiera fue revisada a instancias del VAR. Cristiano quiso asegurar rematando al medio, pero Kelleher logró desviar con su pie a pesar de que se había lanzado sobre su derecha.

Finalmente, Portugal consiguió el gol del triunfo en el agregado del complemento gracias a un cabezazo de Rúben Neves, quien apareció por sorpresa en el área y conectó un centro preciso de Francisco Trincão para establecer el 1-0 final.

De esta manera, el combinado comandado por Roberto Martínez sigue con puntaje perfecto en este inicio de Eliminatorias y completó la primera rueda de manera inmejorable. Aunque todavía faltan partidos por disputarse, la presencia de Portugal en el Mundial 2026 está prácticamente asegurada.

¿Cuándo vuelve a jugar Portugal?

El próximo partido de la Selección de Portugal será el martes 14 de octubre ante Hungría por la Jornada 4 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. Cristiano Ronaldo solo deberá esperar unos días para intentar cobrarse revancha y lo hará nuevamente ante su público, en el Estadio Jose Alvalade.