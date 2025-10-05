Mientras Lionel Messi tiene 395 asistencias en su carrera, las que repartió Cristiano Ronaldo

Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo ya no están en la élite del futbol ni tampoco en el auge de su carrera, pero ambos han demostrado que siguen vigentes a pesar de su edad. La experiencia y calidad de estos astros sigue siendo determinante en cada equipo donde juegan, y su influencia dentro y fuera del campo es enorme.

El futbolista argentino está brillando en la MLS jugando para Inter Miami, donde es líder y la máxima figura. Además, es la gran esperanza para que el equipo tenga aspiraciones a quedarse con algún título en lo que resta de la temporada en Estados Unidos.

Este sábado, el ex Barcelona volvió a ser determinante en la goleada 4-1 de Las Garzas ante New England Revolution por una nueva jornada del certamen. Si bien no convirtió, se destacó con tres asistencias para que los de Javier Mascherano se queden con los tres puntos.

La Pulga está cada vez más cerca de alcanzar las 400 asistencias en su carrera profesional, ya que tiene 395, mientras que lleva convertidos 884 goles, sumando los que hizo en Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección Argentina. Estas cifras lo consolidan como uno de los mejores de todos los tiempos.

Del otro lado tenemos a Cristiano Ronaldo, la gran figura del Al-Nassr de Arabia Saudita. A sus 40 años, el astro portugués tiene como objetivo ganar su primer título con el club árabe y también romper un récord importante: alcanzar los 1000 goles como profesional. Actualmente tiene 946, por lo que su meta está cada vez más cerca.

¿Cuántas asistencias dio CR7 en su carrera?

Más allá de que es el máximo goleador de la historia y ahora va por más, Cristiano está muy lejos de Messi en cuanto a asistencias, dado que dio 258 a lo largo de su carrera. Sin embargo, ambos han demostrado estar muy peleados con el pasar de los años en cuanto a números y estadísticas.