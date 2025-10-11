Es tendencia:
¿Por qué juega Lionel Messi en Inter Miami vs. Atlanta por la MLS si fue convocado a la Selección Argentina?

La Pulga recibió el llamado de Lionel Scaloni y se entrenó con la Albiceleste de cara a los amistosos con Venezuela y Puerto Rico.

Lionel Messi en el entrenamiento de la Selección Argentina
La presencia de Lionel Messi en el partido de este sábado entre Inter Miami y Atlanta United por la Temporada Regular de la MLS descolocó a más de uno. El máximo ganador del Balón de Oro (8) había sido convocado por Lionel Scaloni para la doble jornada amistosa de la Selección Argentina y al propio ’10’ se lo vio entrenando junto a sus compañeros del combinado albiceleste.

Este encuentro de las Garzas se disputa en medio del parón internacional, motivo por el que todos daban por hecho que Messi no iba a disputar el partido cuando apareció el nombre de Leo en la lista de convocados. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el ’10’ se pondrá el jersey del Inter Miami desde las 17:30 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Lionel Messi con Inter Miami en 2025 (GETTY IMAGES)

¿Por qué Messi juega en Inter Miami vs. Atlanta United?

Tal como se dio a conocer este viernes, a horas del amistoso entre Argentina y Venezuela en Miami, Lionel Messi fue desafectado de su seleccionado y recibió un permiso para jugar el partido entre Inter Miami y Atlanta United. Esta decisión de el exjugador de Barcelona no solo es para ayudar a su franquicia a igualar a Cincinnati en la segunda plaza de la Conferencia Oeste, sino también para seguir en la lucha por la Bota de Oro de la MLS.

Actualmente, la tabla de goleo de la MLS tiene un doble empate en la cima entre Messi y Denis Bouanga (Los Angeles FC), ambos con 24 anotaciones. Sin embargo, un escalón por debajo -con 23 festejos- también aparece como amenaza Sam Surridge (Nashville).

