Cristiano Ronaldo y Lionel Messi compitieron durante años por títulos, récords o premios individuales. El auge de su rivalidad deportivo se dio cuando CR7 defendía los colores de Real Madrid y Leo los del FC Barcelona, pero esta batalla se fue apagando lentamente a partir del momento en el que el portugués tomó la decisión de marcharse a la Juventus.

No obstante, los aficionados del futbol siguieron comparando a estos dos astros hasta el día de hoy en el que ambos están en ligas menores y en la recta final de sus respectivas carreras con una edad avanzada. Ahora bien, en las últimas horas se dio a conocer que Cristiano le ganó a Messi en un aspecto económico: patrimonio neto.

Tal como reveló el portal Bloomberg (@business), Ronaldo -actualmente en el Al Nassr de Arabia Saudita- se convirtió en el primer futbolista billonario de la historia, con un patrimonio neto de 1.045 mil millones de libras. Ahora bien, ¿cuál es el patrimonio de Lionel Messi?

El patrimonio neto de Lionel Messi

En 2025, Lionel Messi tiene un patrimonio de 850 millones de dólares, según el medio Celebrity Net Worth. Ahora bien, es importante mencionar que el capitán de la Selección Argentina tuvo la chance de jugar para Al Hilal con un salario superior al de Cristiano Ronaldo, pero fue el propio jugador argentino quien optó por continuar su carrera en Inter Miami cuando finalizó su contrato en Paris Saint-Germain.

En cuanto al debate deportivo, los aficionados de Messi argumentan que la discusión se terminó cuando el ’10’ levantó la Copa del Mundo con el seleccionado albiceleste en Qatar 2022; mientras que los seguidores de Ronaldo todavía lo colocan como el ‘GOAT’ no solo por su condición de máximo goleador histórico, sino también por su rendimiento en diferentes clubes y ligas.

