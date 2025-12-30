Tras el gol de Cristiano Ronaldo contra Al-Ettifaq, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo con la camiseta del Al-Nassr y marcó un nuevo gol clave en la carrera hacia los 1.000 tantos como profesional. En esta oportunidad, el portugués anotó el 2-1 ante Al-Ettifaq, resultado que le permitió a su equipo dar vuelta un partido que se había presentado cuesta arriba.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El encuentro comenzó adverso para el Al-Nassr, que perdía 1-0, pero logró reaccionar en el segundo tiempo. El empate llegó gracias a João Félix, quien devolvió la ilusión y empujó al equipo a buscar el triunfo en los minutos finales.

Con el envión anímico, apareció Cristiano Ronaldo para sellar la remontada. El portugués aprovechó su oportunidad y convirtió el gol del triunfo, desatando el festejo y sumando un tanto más a su impresionante registro goleador.

Publicidad

Publicidad

Gracias a este gol, Cristiano Ronaldo alcanzó los 957 goles oficiales, quedando cada vez más cerca de su gran objetivo personal. Ahora, le restan 43 tantos para llegar a la histórica marca de los 1.000 goles, un número que parece cada vez más alcanzable.

¿Cuántos goles tiene Messi?

Del otro lado aparece Lionel Messi, otro de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. El argentino acumula 896 goles en su carrera profesional y se mantiene muy cerca de los 900, sosteniendo una competencia histórica que marcó a toda una generación.

La carrera por los 1.000 goles sigue abierta y promete nuevos capítulos. Ronaldo, con su vigencia intacta, parece encaminado a lograrlo en el corto plazo, mientras que Messi continúa sumando y acercándose a cifras reservadas solo para los elegidos, prolongando una rivalidad que sigue haciendo historia.

Publicidad