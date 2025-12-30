Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

Tras el gol de Cristiano Ronaldo contra Al-Ettifaq, así quedó la carrera por los 1000 goles con Lionel Messi

El futbolista portugués volvió a anotar y está cada vez más cerca de alcanzar los 1000 goles como futbolista profesional.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Cristiano Ronaldo anotó nuevamente con Al-Nassr.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo anotó nuevamente con Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo volvió a ser decisivo con la camiseta del Al-Nassr y marcó un nuevo gol clave en la carrera hacia los 1.000 tantos como profesional. En esta oportunidad, el portugués anotó el 2-1 ante Al-Ettifaq, resultado que le permitió a su equipo dar vuelta un partido que se había presentado cuesta arriba.

Publicidad
Tweet placeholder

El encuentro comenzó adverso para el Al-Nassr, que perdía 1-0, pero logró reaccionar en el segundo tiempo. El empate llegó gracias a João Félix, quien devolvió la ilusión y empujó al equipo a buscar el triunfo en los minutos finales.

Con el envión anímico, apareció Cristiano Ronaldo para sellar la remontada. El portugués aprovechó su oportunidad y convirtió el gol del triunfo, desatando el festejo y sumando un tanto más a su impresionante registro goleador.

Publicidad

Gracias a este gol, Cristiano Ronaldo alcanzó los 957 goles oficiales, quedando cada vez más cerca de su gran objetivo personal. Ahora, le restan 43 tantos para llegar a la histórica marca de los 1.000 goles, un número que parece cada vez más alcanzable.

¿Cuántos goles tiene Messi?

Del otro lado aparece Lionel Messi, otro de los futbolistas más importantes de todos los tiempos. El argentino acumula 896 goles en su carrera profesional y se mantiene muy cerca de los 900, sosteniendo una competencia histórica que marcó a toda una generación.

La carrera por los 1.000 goles sigue abierta y promete nuevos capítulos. Ronaldo, con su vigencia intacta, parece encaminado a lograrlo en el corto plazo, mientras que Messi continúa sumando y acercándose a cifras reservadas solo para los elegidos, prolongando una rivalidad que sigue haciendo historia.

Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
CR7 y Messi podrían ser compañeros en Inter Miami: el plan que sorprende al mundo
Futbol Internacional

CR7 y Messi podrían ser compañeros en Inter Miami: el plan que sorprende al mundo

Alexis Vega entra en una lista mundial junto a Lionel Messi y Lamine Yamal
Futbol Internacional

Alexis Vega entra en una lista mundial junto a Lionel Messi y Lamine Yamal

La carrera por los 1000 goles con Messi tras el doblete de Cristiano Ronaldo
Futbol Internacional

La carrera por los 1000 goles con Messi tras el doblete de Cristiano Ronaldo

Las alineaciones de Manchester United vs. Wolverhampton por la Premier League 2025-26
Futbol Internacional

Las alineaciones de Manchester United vs. Wolverhampton por la Premier League 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo