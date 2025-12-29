Cristiano Ronaldo reveló que solo una cosa puede impedirle llegar a los 1000 goles en su carrera

Cristiano Ronaldo convirtió un doblete el sábado pasado con Al-Nassr y el portugués está cada vez más cerca de llegar a los 1000 goles en su carrera. Más precisamente le quedan 44 anotaciones por realizar para alcanzar esa cifra histórica que el delantero tanto busca.

Cristiano Ronaldo está decidido a llegar a los 1000 goles. El luso renovó su contrato con Al-Nassr y todo indica que jugará el Mundial 2026 con Portugal. Sin embargo, el futbolista de 40 años reveló que solo las lesiones podrían impedirle llegar a la cifra que tanto anhela.

Las lesiones, el temor de Cristiano Ronaldo

“Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa dónde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegar a la cifra que ya todos saben. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones“, expresó Cristiano Ronaldo en la gala de los Globe Soccer Awards.

Los Globe Soccer Awards son unos premios organizados por el Consejo de Deportes de Dubai y este domingo el luso recibió el galardón al Mejor Jugador de Medio Oriente. Una vez recibida la condecoración, allí Cristiano Ronaldo manifestó que está decidido a llegar a los 1000 goles.

Cristiano Ronaldo llegó a los 40 goles en 2025 (Getty Images)

Con su doblete del sábado pasado, el delantero de Al-Nassr alcanzó los 40 tantos en 2025 y este martes el conjunto de Arabia Saudita jugará su último partido del año frente a Al-Ettifaq, por lo que Cristiano Ronaldo tendrá una oportunidad más de ampliar su registro antes del inicio de 2026.

Desde 2010 a 2025, Cristiano Ronaldo ha convertido más de 40 goles en todos los años salvo en 2019 y 2022. Por lo tanto, si el portugués mantiene este promedio, todo indica que a fines de 2026 o principios de 2027 podría alcanzar los 1000 goles en su carrera. Siempre y cuando, como dijo el luso, no sufra lesiones.

