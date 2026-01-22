La ventana de transferencias del futbol mexicano continúa a paso firme y los equipos continúan buscando refuerzos de cara a poder confeccionar las plantillas más competitivas posibles. Pero también pueden tener salidas. Y en los últimos días, se conoció que un equipo de la Liga MX podría perder a un jugador.

Sin embargo, este jugador es un futbolista que no tiene espacio y se le busca salida para que tenga rodaje. Se trata del defensa Luis Olivas, hoy desempeñándose en Chivas. Y su destino podría ser Atlante, el equipo que busca volver a la Primera División de México la próxima temporada.

Así lo manifestó el periodista Antonio Camacho a través de un posteo en su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Tema Atlante: Luis Olivas esta en negociaciones para ser nuevo jugador del Atlante. Sigue reforzándose el conjunto del potro“. De esta manera, el jugador de 25 años tendrá la chance de tener más rodaje.

La buena noticia para el jugador es que, si logra asentarse en los Potros de Hierro, podría volver a la máxima categoría mexicana con más fuerza. Cabe recordar que en agosto de 2024 sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo fuera varios meses.

El Rebaño Sagrado ya concretó las salidas de Alan Mozo (a Pachuca) y Teun Wilke (a Fortaleza de Colombia). Siguiendo a la información de TV Azteca, la directiva rojiblanca aún busca destino para otros jugadores no considerados por el entrenador Gabriel Milito, como Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Eduardo García y Leonardo Sepúlveda.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Luis Olivas en Chivas?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el futbolista mexicano no tuvo minutos con el primer equipo y solo jugó con el Sub-21. Pero incluso allí tampoco vio mucha actividad: solo fueron 8 partidos siendo titular en todos. Marcó un solo gol ante Atlas Sub-21 y no realizó asistencias.

