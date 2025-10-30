Tras su fallecimiento en 2020, una era del futbol se cerró. Diego Armando Maradona dejó este mundo el 25 de noviembre de aquel año y nada volvió a ser lo mismo en algunos rincones del mundo. A casi 5 años de su repentino fallecimiento, aún sigue más que presente entre los fanáticos del futbol.

Desde entonces, cada 30 de octubre, fecha de su nacimiento, el mundo del futbol le rinde homenaje y celebra haber sido contemporáneo a Maradona. Cada institución por la que pasó realiza posteos en su honor. Y por las que no pasó, también le rinden homenaje.

En el primer grupo entra Dorados de Sinaloa. Si bien el Diego no jugó en dicho club, sí fue su entrenador en la temporada 2018-19 de la Liga de Expansión MX, donde perdieron las dos finales, tanto del Apertura 2018 como Clausura 2019, quedándose a las puertas de un posible retorno a la Liga MX.

En sus redes sociales publicaron un emotivo mensaje con una foto del ex entrenador en su paso por el club: “Tu paso por Sinaloa nos enseñó que la magia sí existe. Hoy el recuerdo sigue vivo, feliz cumpleaños hasta el cielo, querido Jefe“.

Cabe recordar que la Final del primer torneo la perdieron ante Atlético San Luis por un global de 4-3, tras un 1-0 en la Ida y un 2-4 en contra en la Vuelta. En el Clausura 2019 perdieron ante el mismo equipo, con 1-1 en la Ida y un 0-1 en contra en la Vuelta, decretando el ascenso automático de los Rojiblancos.

¿Cómo fue el ciclo de Diego Armando Maradona en Dorados de Sinaloa?

Más allá de los dos subcampeonatos, el ciclo en lo meramente estadístico fue muy bueno. El DT argentino dirigió 38 compromisos, en los que obtuvo 20 triunfos, 9 empates y apenas 9 derrotas, significando un 60,52% de efectividad en la cosecha de punto.

