Jürgen Damm tuvo su gran momento en el futbol mexicano, en donde supo vestir la playera de grandes equipos como Tigres y América. El extremo fue considerado durante varios años como uno de los futbolistas más veloces de la liga y llegó a generar grandes expectativas por su desequilibrio por las bandas.

Su mejor etapa se vio claramente con los felinos, club en el que logró continuidad y protagonismo, además de sumar títulos importantes. Sin embargo, luego de su salida de Tigres, su carrera ya no volvió a ser la misma y comenzó a perder regularidad en los equipos en los que militó.

Actualmente, Jürgen Damm se encuentra en la segunda división del futbol de Estados Unidos, en donde juega para el Oakland Roots. A pesar de ello, su etapa en dicho club podría llegar a su fin, ya que en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de un regreso a México.

De acuerdo a lo que informaron en 365 Scores México, el futbolista volvería a jugar en el futbol mexicano, aunque no lo haría en la primera división. El plan sería que Damm llegue a la Liga Expansión MX, en lo que representaría un movimiento sorpresivo dentro del mercado.

El equipo que está interesado en contar con sus servicios para esta temporada es la Jaiba Brava. El conjunto de Tampico Madero buscaría reforzar su plantel con un futbolista de experiencia que pueda marcar la diferencia dentro de la categoría.

De concretarse su llegada, Jürgen Damm sumaría un nuevo capítulo a su carrera profesional, ahora en una liga distinta pero con el objetivo de recuperar protagonismo y convertirse en una de las caras importantes de la Expansión MX.

La carrera de Jürgen Damm

2012–2013 : Tecos

: Tecos 2013–2015 : Pachuca

: Pachuca 2015–2020 : Tigres UANL

: Tigres UANL 2020–2021 : Atlanta United

: Atlanta United 2022–2023 : América

: América 2023–2024 : Atlético San Luis

: Atlético San Luis 2025–: Oakland Roots

En síntesis