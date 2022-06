América vs. Cruz Azul: En qué jornada Jonathan Rodríguez enfrentará a sus excompañeros en el Clásico Joven

Ya es oficial: Jonathan Rodríguez es nuevo refuerzo del Club América, quien le pagó unos 6 millones de dólares al Al-Nassr Riad de Arabia Saudita por su ficha. A pesar de que lo habían vinculado con Monterrey, Cruz Azul y hasta equipos de la Major League Soccer, el centrodelantero uruguayo de 28 años se vestirá de Azulcrema a partir de la próxima temporada. Y promete volver a proclamarse como uno de los mejores en su puesto...

Todos son conscientes del nivel que tiene Cabecita, por lo que este fichaje puede ser tranquilamente el más relevante del mercado de pases hasta el momento. Sin embargo, la historia pudo ser distinta ya que el jugador le había dado prioridad a La Máquina. Jaime Ordiales, Director Deportivo del conjunto celeste, aseguró que buscó repatriarlo, pero las condiciones económicas que suponía eran imposibles de cubrir para la institución.

¿Cuándo se verán las caras Jonathan Rodríguez vs. Cruz Azul?

Si el América vs. Cruz Azul ya tenía una enorme expectativa al tratarse de una nueva edición del Clásico Joven, ahora la misma se multiplicará con la presencia del atacante sudamericano. No se puede tratar de "traición" este movimiento, ya que quiso retornar a La Noria pero no pudieron pagarlo. Las Águilas, en cambio, le ofrecieron lo que exigía: el dinero correspondiente y un sitio para ganarse la convocatoria al Mundial de Qatar 2022 con su Selección Nacional.

Cabecita es apoyado por la afición celeste, pero será muy raro verlo disputar este derby con la playera azulcrema. El mismo tendrá lugar en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX: los de Fernando Ortiz serán locales el sábado 20 de agosto a partir de las 21:05hs del centro de México en el Estadio Azteca.

Cabecita Rodríguez registra grandes números en Clásico Joven

Jonathan es un verdadero especialista en este tipo de partidos, por lo que ahora será Cruz Azul quien sufrirá su presencia en el campo de juego. Anteriormente, disputó 8 veces el Clásico Joven: anotó 5 goles y dio 1 asistencia. Con estos números pudo ayudar a su equipo a conseguir grandes resultados, ya que se llevó el triunfo 4 veces, empató 3 y perdió en 1 sola ocasión.