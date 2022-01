Luego de tener un semestre por debajo de las expectativas, Sebastián Córdova decidió salir del Club América para tratar de retomar a su nivel habitual estando cada vez más cerca del Mundial de Qatar 2022. Fichó por Tigres UANL, en donde lo dirigirá un viejo conocido: Miguel Herrera. El objetivo del ambidiestro es más que claro: ganarse la titularidad, mostrar un rendimiento sobresaliente y volver a ser convocado a la Selección Mexicana.

Muchos fanáticos del Azulcrema, sin embargo, no han quedado nada contentos con su última versión en la institución, ya que no estuvo a la altura del dorsal 10 que se le designó y no ayudó al equipo de la manera en la que se le necesitó. Y algunos anti-América también están disconformes con él: solo hace falta escuchar a José Ramón Fernández, quien lo destrozó en el programa "Cronómetro" de ESPN.

"Córdova bajó muchísimo su nivel en el América. Es verdad que (Santiago) Solari no le dio el puesto de titular, pero le dieron la camiseta 10 y le pesó mucho. Tiene fama de ser pecho frío dentro del campo. Tiene clase, tiene calidad, pero juega a cuenta gotas", apuntó con contundencia el prestigioso periodista, quien es conocido por tundir a las Águilas en todo momento.

Más adelante señaló: "Quizás con el Piojo Herrera cambie, porque él lo debutó en el América". Claro, ahora tendrá una gran oportunidad de desempeñarse en otro club, con algo menos de presión, con nuevos compañeros y un Director Técnico que lo aprecia. Rodearse de grandes elementos como André-Pierre Gignac, Florian Thauvin, Nicolás López, Carlos González y Luis Quiñones, entre otros, le puede venir muy bien.

Joserra, siempre contra Sebastián Córdova

No es la primera vez que Joserra Fernández critica duramente a Sebastián Córdova. De hecho, ni siquiera es la primera vez que lo llama "pecho frío". A inicios de octubre del 2021, apuntó en Futbol Picante: "Este América con Antonio Carlos Santos sería espectacular, quitando de ahí al 'pecho frío' de Córdova". Queda claro que no es un futbolista de su gusto...