Brian Lozano se adaptó muy bien al Atlas. Arribó al club en enero de este 2023 para afrontar el Torneo Clausura de Liga MX, cedido a préstamo de Santos Laguna. Su desempeño ha sido muy bueno por momentos y, tal es así, que está muy cerca de romper un récord histórico del futbol mexicano que le pertenece, justamente, a un elemento de los Guerreros.

Con 29 años de edad, el Huevo es una de las esperanzas del conjunto de los Zorros para clasificarse a la Liguilla. Hasta el momento convirtió 5 goles con la playera Rojinegra y todos ellos representaron puntos para su equipo, por lo que su contribución ha sido fundamental. Y está al borde de entrar en la historia grande de la competencia...

De estos 5 tantos gritados, 4 fueron de tiro libre. El atacante uruguayo tiene una pegada magistral y le sacó provecho a la pelota quieta en este campeonato, algo que le puede provocar una distinción muy prestigiosa. Tiene cuatro partidos por delante para romper una marca de Daniel Ludueña, exjugador de Santos Laguna.

El Hachita marcó 5 goles de tiro libre en el Torneo Apertura 2007 de Liga MX, una cifra que nadie pudo igualar. Y parecía realmente inalcanzable, ya que son muy pocos los futbolistas que pueden siquiera intentar acercarse. Brian Lozano lo ha hecho: le anotó a través de esa vía a Pumas UNAM, América y Puebla, este último por duplicado.

"Mucha práctica, uno desde niño siempre ha entrenado, soy un fanático de agarrar la pelota hasta el día de hoy a mis 29 años todo el tiempo estoy agarrando la pelota como si fuera ese niño. Es mucho trabajo, mucha práctica. Siempre tener mi estilo, mi forma de pegarle, he mirado muchos videos de jugadores ya retirados que no me tocaron ver, y a la vez tuve grandes maestros. En Defensor Sporting me tocó tener a Gerardo Miranda; en Santos me tocó tener al Maestro Galindo, de los mejores pegadores del futbol mexicano para mí", confesó en plática con TUDN. ¿Podrá entrar en la historia de la Liga MX?