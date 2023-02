Atlas debe mejorar y mucho para dar pelea en el Torneo Clausura 2023 de Liga MX, pero ya mira un poco más allá. A mitad de año, una de sus grandes figuras y pilar fundamental en la defensa finaliza contrato, por lo que la directiva se ha sentado a negociar con su representante y llegó a un acuerdo. Le extendieron su vínculo y los fanáticos ya celebran en redes sociales...

A través de un particular video en redes sociales, el conjunto Rojinegro anunció la renovación de Hugo Nervo, zaguero central argentino de 32 años que se asentó en la institución y ha mostrado un enorme nivel con la playera tapatía. El oriundo de San Nicolás, Buenos Aires, se quedará en Guadalajara hasta mediados de 2024 como mínimo.

Clave en la consagración del Bicampeonato de Liga MX con Diego Cocca y compañía, hay muchos fanáticos que lo consideran como uno de los mejores de la historia en su puesto en el club. "No sé si el mejor en la historia del Atlas, uno intenta mejorar para dar cada día un poco más, ser cada día mejor. Pero también mejor como persona, sobre todo. Una cosa te lleva a la otra, entonces para mí eso es lo más importante. Tengo un cariño muy especial por los aficionados, porque más allá de ser respetuosos y lindos conmigo, también lo son con mi familia. Eso para mí no tiene precio", contestó en entrevista con Atlas.

Más adelante, además, dio detalles de cómo vive el haber obtenido dos títulos locales que marcaron un antes y un después en el equipo: "Muchas veces me pongo a pensar que mi apellido junto con el de mis compañeros va a quedar en la historia de esta institución para siempre. Cada vez que me pongo a pensarlo me agarra como escalofríos, como nostalgia, porque es algo tan lindo el cariño que me tiene la gente. Nunca pensé que me pasaría".

Los números de Hugo Nervo en Atlas

Hugo Nervo arribó en julio del 2019, luego de su paso por Santos Laguna. Disputó un total de 136 partidos con la playera de Atlas: marcó 4 goles y dio 1 asistencia. Pero eso no es todo: conquistó 2 títulos de Liga MX (Torneo Apertura 2021 y Torneo Clausura 2022), por lo que entró en la historia grande de la institución.