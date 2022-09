Ramiro Funes Mori dejó bien en claro que si le toca enfrentar a su mellizo lo hará como si fuera alguien desconocido: no habrá clemencia.

"En el campo no es mi hermano": Ramiro Funes Mori amenazó a Rogelio en la previa de un duelo especial

Este martes 6 de septiembre, a partir de las 21:05hs del centro de México, tendremos uno de los mejores partidos de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Monterrey recibirá en el Estadio Gigante de Acero a su similar de Cruz Azul, ni más ni menos. Los locales pelean por recuperar el liderazgo en el campeonato; mientras que los visitantes increíblemente están luchando por despegarse de los últimos lugares.

Además de todos los condimentos futbolísticos que podemos encontrar en este cruce, donde hay varios jugadores de talla internacional, también tiene algo muy especial: podría ser la primera vez que jueguen en contra los hermanos Funes Mori. Claro, Ramiro acaba de llegar al país de la mano de La Máquina y se medirá ante el equipo de Rogelio, quien está regresando de una lesión.

A pesar de que el centrodelantero de La Pandilla todavía está en duda para el compromiso, el zaguero central aprovechó para amenazarlo en una entrevista que brindó para TUDN. "Jugamos juntos en River Plate. Pero dentro del campo no es mi hermano. Ojalá se dé un partido lindo, soy defensor y me lo voy a cruzar todo el tiempo. Lo que pasa en la cancha quedará en la cancha", señaló con contundencia.

El ex-Villarreal apunta a ser titular para este trascendental juego para Cruz Azul; mientras que el ídolo de Monterrey es una verdadera incógnita. No juega desde el 18 de agosto por una lesión y recién retornó a los entrenamientos este último lunes, por lo que todo dependerá de cómo lo evalúe Víctor Manuel Vucetich. Una posibilidad es que vaya al bando de suplentes e ingrese un puñado de minutos.

Hermano defensor vs. hermano delantero, cruce letal

Un ejemplo de lo que puede llegar a suceder entre los Funes Mori lo dieron los Milito, allá por el 2003. Diego (delantero) defendía la playera de Racing; mientras que Gabriel (defensor) hacía lo propio en Independiente. Se cruzaron, ni más ni menos, que en un Clásico. Con la euforia del partido, Diego pidió la expulsión para Gabriel tras una falta, se insultaron de arriba a abajo y tuvieron que ser separados por el árbitro, quien aseguró que utilizaron a ¡su propia madre! para pelearse.

"No fue una falta fuerte, sino táctica, para evitar un ataque prometedor. Gabriel escucha el reclamo de su hermano y lo putea... putea a su propia madre. No me di cuenta en ese momento de que era Diego el que reclamaba. Yo lo trataba de calmar a Gabriel porque estaba amonestado", señaló el silbante. Cuentan que la discusión siguió en sus casas y sus padres tuvieron que calmarlos. ¿Se repetirá algo similar entre los Melli?