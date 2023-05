Cruz Azul firmó un fracaso en el Torneo Clausura 2023 de Liga MX al quedar eliminado en fase de Repechaje frente a Atlas en condición de local. De cara a la siguiente temporada, Ricardo Ferretti le ha exigido a la directiva celeste varios refuerzos de jerarquía en puestos específicos. El primer apuntado es Carlos Salcedo, como ya todos sabemos.

El Tuca conoce al Titán de su paso por Tigres UANL, en donde le dio una gran solidez a la defensa y lo conquistó con su juego agresivo. Es por eso que La Máquina se encuentra negociando con F.C. Juárez por la ficha del zaguero central, quien se muestra con muchísimas ganas de mudarse a La Noria.

¿Cuánto pagará Cruz Azul por Carlos Salcedo?

Cruz Azul ha avanzado en las últimas horas y está muy cerca de abrochar la llegada del jugador de 29 años a la institución. Pero, ¿cuánto pagará por su pase? Fernando Esquivel, periodista especializado en mercado de pases del futbol mexicano, reveló la millonada que el conjunto de Ciudad de México invertirá en esta transacción.

Bravos le pidió a La Máquina 4 millones de dólares, ni más ni menos, por la ficha de Carlos Salcedo. Y tuvieron respuesta positiva: el celeste accedió y desembolsará esa cantidad de dinero, aunque todavía no llegaron a un acuerdo en el plan de pagos.

Los números de Carlos Salcedo en Juárez

El Titán arribó a los Bravos en julio del 2022 y desde entonces disputó un total de 31 partidos. En todos fue titular y solamente una vez fue reemplazado, por lo que ha sido un elemento fundamental en el equipo. No marcó goles, no repartió asistencias, vio la tarjeta amarilla en 9 ocasiones y no fue expulsado.