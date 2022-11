El mercado de fichajes continúa a puro movimiento no solo en la Liga MX, sino también a nivel internacional. El Mundial de Qatar 2022 permite a los equipos planificar y buscar desde ahora a sus refuerzos de cara al próximo año, pensando en poder contar con ellos para los trabajos de pretemporada o pudiendo barajar otras opciones en caso de negativa.

En las últimas horas, desde los principales medios de Argentina (TyC Sports, ESPN y TNT Sports) dieron a conocer el interés que tendría Boca Juniors por contar con uno de los principales defensas del Club León, principalmente debido a la baja de varios meses que causará Marcos Rojo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El equipo que encabeza Juan Roman Riquelme quiere armarse con jerarquía para pelear la Copa Libertadores 2023, por lo cual habría posado sos ojos en un viejo anhelo. Según las fuentes citadas, el Xeneize pretende contar el colombiano William Tesillo, futbolista que puede desempeñarse como defensa central y latera por izquierda.

A los 32 años de edad, Tesillo tiene contrato vigente con el equipo Esmeralda hasta junio de 2023, situación que favorcería su salida en caso de una oferta económica concreta por parte del equipo argentino, debido a que con una venta podrían evitar que se marche gratis a mitad de año.

En el año 2020, Boca Juniors realizó un intento por fichar a William Tesillo, pero la operación no se concretó. En aquel entonces, el Cafetero se mostró interesado por dicha posibilidad, y en las últimas horas también le envió un guiño a Boca. “Estuve cerca de ir a Boca, pero no se pudo. En León estoy muy contento, pero si en algún momento se presenta la oportunidad, ¿por qué no ir?”, le dijo a diario AS.