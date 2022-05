El mercado de pases del futbol mexicano de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX nos está entregando varior rumores interesantes y fichajes imponentes ya confirmados. Los Tigres de la UANL, quienes se han caracterizado en los últimos años por contrataciones de alto calibre, quieren dar la nota y están sondeando a una de las máximas figuras del campeonato del Atlas. ¿De quién se trata?

Parece un Déjà vu, pero no lo es. Los Felinos de Miguel Herrera quieren "robarle" un pilar a los Rojinegros tras la obtención del título, tal como sucedió en diciembre del 2021. En aquella ocasión tentaron con éxito a Jesús Angulo, joven marcador central de 24 años que fue adquirido en unos 7 millones de euros. Ahora, intentarán seguir desarmando al conjunto tapatío al fijarse en el que comanda el mediocampo: Aldo Rocha.

De acuerdo a la información brindada por Mediotiempo, Tigres UANL es uno de los equipos que se muestra más interesado para hacerse con la ficha del centrocampista de 29 años de edad. No es de ahora, sino que vienen siguiendo de cerca su rendimiento desde hace varios semestres pero ahora es cuando intentarán hacer un esfuerzo económico para sacarlo de la Academia. Pero nada está dicho...

Tal como completó la fuente, aún los Universitarios no han realizado ninguna oferta formal y las directivas no se han puesto en contacto. Sin embargo, apunta que es cuestión de tiempo para que esto suceda. Y para mala noticia de los aficionados rojinegros, el Atlas escuchará ofertas por su capitán y no se cerrará en venderlo al club Regiomontano si los números son convenientes.

El rendimiento de Aldo Rocha en Atlas

Aldo Rocha llegó a los Zorros en enero de 2021 y no tardó nada en convertirse en titular indiscutido del equipo. Su auge futbolístico llegó para los últimos dos campeonatos, en los cuales justamente se llevó el título. Jugó un total de 43 partidos: anotó 4 goles y repartió 2 asistencias. Fue vital en el juego colectivo de los de Diego Cocca y en la faceta defensiva, ya que es un elemento polifuncional.