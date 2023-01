Este sábado a las 21:10hs se disputará uno de los partidos más interesantes de la tercera jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX. El Deportivo Guadalajara recibirá al Deportivo Toluca en el Estadio Akron en un duelo de candidatos al título: ambos se prepararon para pelear por el trofeo y harán lo imposible para llegar a la definición.

Los Diablos Rojos aún no conocen la victoria en este certamen: postergaron su duelo frente a Atlas y empataron contra el América en el Infierno. Aún así, están muy confiados en poder salir triunfantes de tierra tapatía y así lo dejó ver Marcel Ruiz, una de sus grandes figuras. ¿Qué dijo el joven mediocampista de 22 años?

En conferencia de prensa, el ex-Tijuana admitió: "Tendremos que analizar bien al rival, porque son rivales que juegan muy distinto América y Chivas. Creo que hicimos muy buen juego, a pesar de no poder concretar las oportunidades que tuvimos. Se rescata el funcionamiento del equipo. Hay momento que sí hay que ajustar, pero creo que nuestro funcionamiento fue bastante bueno. Ahora habrá que ver el modo de juego de Chivas, qué hacer contra ellos para poder sacar ventaja, y si lo llegamos a ejecutar de la mejor manera, creo que sí nos podemos llevar los tres puntos".

"Estoy contento con poder ayudar al equipo, poner mi granito de arena. Las comparaciones están muy fuera de lugar, y no depende de mí, es un trabajo de equipo, de todos. Yo, sin la ayuda de mis compañeros no podría tener un buen desempeño, creo que ellos me ayudan nada más para resaltar y hacerlo mejor", reveló Marcel Ruiz, ante una comparación con Álvaro Fidalgo.

Marcel Ruiz envió su apoyo a Alexis Vega

Por último, envió sus fuerzas a Alexis Vega, quien no la está pasando bien: "Se descartó que es una lesión de ligamento cruzado que eso la verdad me da mucho gusto, ya había sufrido por eso y ojalá que su lesión sea de la menor gravedad posible, y sí, creo que es un jugador importante para ellos. Nosotros sabemos la capacidad que tiene, pero creo que ellos también lo pueden suplir con algún otro jugador y podrán trabajar su partido de acuerdo a su baja y van a hacer un buen trabajo, entonces nosotros más allá de analizarlos a ello sí vamos a tratar de enfocarnos en nuestro juego, nuestro sistema, y tratar de sacar ventaja de las debilidades que tengan, después de análisis que haremos durante la semana".