Los fracasos en el deporte son el padre nuestro de cada día al igual que las victorias, y eso justamente lo han revelado en múltiples ocasiones las grandes estrellas que han marcado su nombre en letras de oro en diversas disciplinas, como es el caso de uno de los basquetbolistas más importantes de la historia, Michael Jordan, quien en múltiples ocasiones ha hablado de la cultura del fracaso.

En esta ocasión sus palabras permearon hasta la Liga MX, pues el astro francés, André-Pierre Gignac, lo tomó de inspiración para reponerse de la goleada que les propinó el Atlas 3-0 en el estadio Jalisco, marcador que ni él ni el polémico entrenador, Miguel Herrera se esperaba, por lo que tienen que valerse de todo para recuperarse en el Volcán de San Nicolás de los Garza si es que aspiran a llegar a la Gran Final.

Por ello el galo decidió demostrar que su mentalidad está intacta gracias a las enseñanzas de Jordan, así lo dejó ver en sus redes sociales, donde mostró cómo consigue inspirarse para no desesperar y seguir adelante en busca del triunfo, utilizando una de las icónicas frases del Campeón Olímpico junto a la leyenda "Vamos por el partido perfecto", así lo publicó en sus historias de Instagram.

Tras caer en el icónico Jalisco, dicho mensaje del histórico futbolista de Tigres estuvo acompañado de una imagen con la declaración que hizo Michael cuando consiguió uno de sus cinco títulos con los Chicago Bulls: "He perdido más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han encomendado tomar el tiro ganador del juego y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito".

Así que a pesar de la adversidad a la que se enfrentarán el fin de semana, Gignac y compañía están con la mente al tope y saben que se tienen que jugar el todo por el todo si desean arribar a la Gran Final del Futbol Mexicano donde podrían tener como rivales a los Tuzos de Pachuca, o a un viejo conocido en estas instancias, las Águilas del América, con quienes han construido una rivalidad que comienza a ser histórica.