Un gol de Jesús Gallardo, a los 76 minutos de juego, le dio a Monterrey la victoria por 1-0 en su visita a Juárez. Los Rayados, de esta manera, volvieron a subirse a lo más alto del Apertura 2022 en soledad, al menos hasta que juegue el América. Mientras Victor Vucetich se fue contento con el triunfo, del otro lado Hernán Cristante no ocultó su frustración y hasta regañó a sus futbolistas.

Los Bravos de Juárez llevan ya dos torneos completos sin poder ganar en su propia casa, lo cual obliga a una reacción inmediata. En conferencia de prensa posterior al partido, Cristante manifestó: "Hay que trabajar. No se puede leer un libro corriendo. Tenemos que ser más profesionales en lo que hacemos, en el sentido de vocación. Cada vez que trabajamos debemos presentarle más atención".

El entrenador argentino se mostró molesto con el momento que atraviesa el equipo en el Apertura 2022, a tal punto de que advirtió a sus futbolistas: "Yo no vine a pasar un ratito y el jugador debe entender que tampoco es así. Si pertenecemos a los 18 equipos, debemos estar a la altura. No soy mejor profesional porque cobre más. Soy profesional porque atiendo lo que debo atender. Nos desconcentramos fácil", reflexionó.

Pese a una nueva derrota, Hernan Cristante dijo no perder la calma, aunque insistió en la falta de concentración dentro del campo de juego: "Estoy tranquilo, no me puedo desesperar. Tendríamos que hablar de otra realidad y me parece es falta de atención. Ese estímulo que necesitas para resolver en la cancha, no lo estamos teniendo".

Su análisis de la derrota

Pese a todo lo expresado, Cristante considera que la diferencia con Monterrey no fue mucha e incluso se resolvió por detalles: "Si uno hace ese análisis de juego, hoy es un juego cerrado, la jerarquía del rival no se discute y a nosotros nos sigue faltando ese clic. No hay excusas, el equipo se mata en la cancha, se genera situaciones claras que no se pueden terminar bien y genera frustración. Somos los únicos responsables, para mi es claro", afirmó.