Con 32 años de experiencia, Javier Aquino es uno de los hombres de mayor experiencia en el poderos plantel de Tigres. En su torneo número 14 con los felinos de la Universidad Autónoma de Nuevo León está concretando su conversión de volante extremo a lateral por izquierda, por inidicación del director técnico Miguel Herrera.

"Me siento contento, soy un jugador que le gusta mucho aprender, al colocarme en esta posición me tuve que adaptar lo más rápido posible, pero mientras tenga la posibilidad de estar en el campo en cualquier posición que sea lo haré lo mejor posible. Soy un jugador que le gusta trabajar más para el equipo que para lo individual, con Miguel me ha tocado estar de lateral por derecha e izquierda y me siento cómodo, tranquilo, emocionado por aportar al equipo algo desde la parte de atrás, ahora consolidarme en esa posición", dijo Javier Aquino en conferencia de prensa.

Javier Aquino ha asumido la función de lateral izquierdo por la presencia del francés Florian Thauvin y el reciente fichaje del venezolano Yeferson Soteldo sobre quien virtió sus comentarios: "la llegada de Soteldo nos viene bien, tenemos grandes jugadores al ataque y defensiva, nunca hemos tenido excusa para buscar campeonatos y este año mucho menos, sabemos el esfuerzo de la directiva en armar este equipo y sabemos la responsabilidad que conlleva eso".

Tigres, obligados a ser campeones

De acuerdo con el portal Transfermarkt, los Tigres tienen el segundo plantel más caro de la Liga MX, sólo detrás de la de los Rayados del Monterrey. Ante tal circunstancia, Javier Aquino asume sin rodeos la obligación de ser campeones de la Liga MX en este torneo Clausura 2022.

"En mi opinión personal, sí tenemos una mejor plantilla, tenemos jugadores suficientes para armar dos equipos, en cada posición hay dos o hasta ttres jugadores de alta calidad y seleccionados de su país, el otro día contra Chivas se nota que tenemos un plantel vasto, tenemos un equipo mejor armado, gente que revoluciona el partido y de distintas caracterìsticas al jugar futbol", advirtió Javier Aquino.