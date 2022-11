Una era está a punto de comenzar en Tigres UANL. Luego del exitoso ciclo de Ricardo Ferretti y un decepcionante paso de Miguel Herrera, el entrenador elegido para volver a pelear por títulos nacionales e internacionales es Diego Martín Cocca. Sí, aquel que logró llevar a Atlas a un Bicampeonato de Liga MX y que se animó a postularse a la Selección Mexicana.

El argentino de 50 años tiene un amplio conocimiento sobre el futbol mexicano, sabe lo que es ser campeón y tiene una ideología más que interesante, por lo que la directiva Felina está encantada con su contratación. Será anunciado este miércoles 16 de noviembre de manera oficial, y en los siguientes días comenzará a diagramar la pretemporada del equipo. Pero llegó con una condición...

De acuerdo a la información brindada por Willie González, periodista que cubre la actualidad de los clubes regiomontanos, los mandamases del elenco Auriazul le pusieron una especie de "restricción" a su nuevo Director Técnico. Se trata de la no contratación de futbolistas que estén representados por su promotor, Christian Bragarnik, quien está muy instalado en el futbol azteca.

"La directiva de Tigres le dijo a Diego Cocca que no le van a comprar jugadores a su representante Christian Bragarnik. Este hombre que le ha vendido 300 hombres a los Xolos de Tijuana. Aquí le dijeron que no. Pero ya me habló un pajarito que Bragarnick va a traer a un central, un mediocampista y un centrodelantero. Vamos a ver si Culebro lo detiene", señaló el comentarista en Multimedios Deportes.

Los jugadores que representa Christian Bragarnik

Christian Bragarnik es un empresario argentino de 51 años que representa a más de 100 jugadores, y es conocido en México por facilitarle refuerzos a varios equipos en específico. En su amplia lista figuran futbolistas como Ignacio Rivero (Cruz Azul), Lucas Rodríguez (Tijuana), Darío Benedetto (hoy en Boca), Federico Lértora (Tijuana), Gabriel Rojas (Querétaro) y Emanuel Aguilera (Atlas), entre otros.