En el partido correspondiente a la jornada 5 del torneo Clausura 2022 de Liga MX, el Deportivo Guadalajara cayó 1-3 con Tigres UANL en el Estadio Akron y recibió un duro golpe de realidad. El gol tempranero de Guido Pizarro le facilitó las cosas al conjunto visitante, que aprovechó la desesperación de su rival para posteriormente liquidar la historia con dos baldazos de agua fría de sus centrodelanteros.

Primero André-Pierre Gignac puso su firma en el resultado, y luego Carlos González se encargó de establecer el 0-3 parcial. Solo hubo tiempo para el descuento de Roberto Alvarado, pero nada más pudo hacer Chivas ante su rival de turno. Esto, evidentemente, dejó muy conforme a Miguel Herrera, Director Técnico de los Felinos, quien se vino muy arriba tras la goleada de sus dirigidos. ¿Qué dijo en conferencia de prensa?

"Tope no tiene mi equipo, el equipo tiene mucho futbol, queremos un futbol mucho más equilibrado, que no reciba goles y que sea contundente. Buscamos eso, tenemos mucho para dar, tenemos mucho que trabajar, está empezando el torneo y ahí vamos en el camino de estar en la parte alta de la tabla", señaló con contundencia el Piojo, quien cada vez se siente más cómodo en la institución regiomontana.

Más adelante destacó: "Creo que cuando un equipo juega bien, el rival tampoco puede poner mucho de su parte. Tuvimos la pelota, ellos tuvieron oportunidades, tiene buenos jugadores, su media cancha es muy buena, con buena capacidad técnica, pero el equipo jugó muy bien ordenado, aprovechando los espacios. Nos ayudó anotar rápido, hubo un momento que nos encimaron, afortunadamente no tenían oportunidades claras porque estábamos bien parados. Después, el equipo juega de mejor manera".

"La sensación de no colgar el cero sí es molesta porque el equipo debería estar sólido atrás, pero también el rival cuenta. Nosotros no dejamos de atacar, no dejamos de encimar al rival, generamos espacios. Debemos seguir trabajando para evitar esos goles. Contento con el accionar del equipo, hicimos tres goles y el equipo se ve sólido en la delantera. Seguiremos trabajando para que el equipo vuelva a ser lo que queremos, un equipo que ataque bien y defienda bien", sentenció Miguel Herrera, molesto por el gol del Piojo sobre el final.