Laagresión sin pelota de Matías Kranevitter a Yeferson Soteldo, durante la última edición del Clásico Regio, ya le había valido un importante repudio entre los fanáticos del futbol así como también de parte de la prensa y los especialistas en el análisis del juego. Sin embargo, a la hora de recibir una sanción el argentino parece haberla sacado demasiado barata.

Apenas iniciado el domingo, la Comisión Disciplinaria de la competición anunció para el mediocampista de los Rayados de Monterrey una suspención por dos juegos, por lo que no estará disponible para los partidos ante Chivas de Guadalajara y Santos Laguna. Además, deberá pagar una multa económica.

"Se sanciona al jugador Claudio Matías Kranevitter con dos partidos de suspensión y con una multa económica, por haber transgredido lo dispuesto en los artículos 5, 17, inciso e) del Reglamento de Sanciones de la FMF, vigente para la Temporada 2021-2022", se explica en el comunicado de la Comisión.

La dureza del golpe que Matías Kranevitter propinó a Yeferson Soteldo, el hecho de que lo hiciera por la espalda y cuando no estaba en juego el balón, le valieron al mediocampista todo tipo de descalificación, por lo que tuvo que salir a hacer un descargo a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo Kranevitter tras su agresión a Soteldo?

"Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucedido el día sábado en el Clásico. Nunca fue, ni será mi intención lastimar a un colega, ni a nadie", fueron las primeras palabras del argentino Matías Kranevitter luego de dimensionar las reacciones que había generado su agresión.

Y agregó: "Lo siento de verdad. Le ofezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. ¡El futbol es un deporte que amamos!".