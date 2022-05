Pachuca-Atlas, Atlas-Pachuca. Los dos mejores equipos de la actualidad del futbol mexicano sin discusión. Y es por eso que la Liga MX los premia: se disputarán el título del Torneo Clausura 2022 en una definición apasionante. La Ida se desarrollará en el Estadio Jalisco (jueves 26 a las 21:00hs); mientras que la Vuelta tendrá lugar en el Estadio Hidalgo (domingo 29 a las 20:10hs). Si bien es una serie especial para todos los futbolistas que tendrán la oportunidad de jugar, hay uno que está un poco más allá del resto.

Se trata de Oscar Ustari, portero de Tuzos, quien a sus 35 años jugará su primera Final en el país. Como es de público conocimiento, su llegada al campeonato azteca se dio a través de los Zorros, su próximo rival. Fichó como agente libre tras su paso por Newell`s Old Boys y defendió la playera rojinegra durante 2 años y medio. Sin embargo, sufrió una gravísima lesión (rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda) y terminó quedándose sin equipo.

"Me tocó vivir cosas durísimas. Como arquero experimenté lo peor que tiene el futbol: las lesiones. Me preguntaron después de esa operación y le dije: 'no, tuve nueve operaciones'. Me levanté de las nueve y después justamente de la última, que me tocó con Atlas, hice un sacrificio enorme por volver en tiempo y en ese momento me soltaron la mano en el club y quedé libre", admitió el argentino en plática con TUDN.

Más adelante detalló: "La última imagen que había quedado de Ustari fue llorando en una cancha con el hueso hacia un lado y nadie me quería contratar. Estuve durante un año entrenando todos los días, en doble turno, a veces con las luces del coche porque no tenía para iluminarme, con amigos que me ayudaron a que siguiera. Por eso cuando logras objetivos, de la manera en la que nosotros los logramos, con esfeurzo y humildad, me llena de emoción".

Oscar Ustari siempre tuvo un gran trato con la afición y sus compañeros en Atlas, pero ocurrió todo lo contrario con la directiva. En 2019, cuando firmó con Pachuca, aseguró que su salida de la Academia fue lo más duro de su carrera, que le faltaron el respeto y se aprovecharon de él. No lo dejaban jugar y le prometieron una renovación que nunca llegó, por lo que ya está listo para tomarse una revancha y demostrarle a estos dirigentes que tomaron una pésima decisión.

"Siempre digo que hay dos días en la vida, en el año, que no se puede hacer nada, ayer y el futuro. Sé que no me queda mucho, pensar en el domingo está un poco difícil, pero sí me encataría regalarle el título a nuestra gente. Sería algo fantástico poner a este club en donde siempre estuvo, en lo más alto", sentenció el portero, ya metiéndose en lo que significa esta Final para la fanaticada Tuza.