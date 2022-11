Monterrey tuvo un notable desempeño a lo largo del Torneo Apertura 2022, siendo uno de los más regulares del semestre. Sin embargo, el equipo de Víctor Manuel Vucetich se vio sorprendido por Pachuca y no pudo conseguir el boleto a la Final de la Liga MX.

Rayados, ahora, comienza a trabajar en la etapa de planificación en el mercado de pases para el Torneo Clausura 2023. El club espera cerrar la llegada de fichajes que mejoren la calidad de la plantilla, pero también hay quienes podrían salir del conjunto regio.

Ese es el caso de Celso Ortiz. El mediocampista, que culmina contrato en junio de 2023, podría cambiar de aires ante el gran interés de Cerro Porteño. Según informa el programa Futbol a lo Grande, el Ciclón de Barrio Obrero buscaría repatriar al paraguayo.

Vale destacar que Ortiz comenzó su carrera en las filas de Cerro Porteño, pero un año más tarde dio el salto a Europa. El volante estuvo en el AZ Alkmaar durante siete temporadas y luego se marchó a la Liga MX, donde llegó como refuerzo de Rayados en el Apertura 2016.

Ortiz dejó su futuro en el aire

El paraguayo aseguró que aunque todavía tiene contrato con Monterrey, no descarta su salida de cara al Clausura 2023. “Me quedan seis meses, por ahora quiero descansar. Me voy tranquilo si es que me toca ir y si me quedo, voy a tratar de dar lo mejor”.