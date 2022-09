En el encuentro correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2022, Puebla logró un gran triunfo al vencer por 2-1 a Tigres UANL para quedar muy bien parado de cara al acceso al Repechaje. Por su parte, el equipo de Miguel Herrera quedó comprometido en su lucha por clasificar a la Liguilla de manera directa.

Los Felinos llegaban de una gran actuación en su visita al Estadio Akron, donde golearon por 4-1 a Chivas con una formidable actuación de Nahuel Guzmán. Sin embargo, ante Puebla, comenzaron con el pie izquierdo, ya que Martín Barragán adelantó a la Franja cuando el partido recién comenzaba.

En conferencia de prensa, Miguel Herrera se mostró molesto con las licencias que otorgó su equipo: "Nosotros somos los culpables. No podemos regalar un gol a los 20 segundos, equivocarnos tan gravemente ante un equipo que corre, lucha, y que sabemos que tiene un gran espíritu colectivo", manifestó.

Asimismo, también se refirió a las expulsiones que sufrieron tanto Luis Quiñones como Florian Thauvin: "Y luego regalar dos expulsiones tontas, bueno, una, porque estoy seguro que la otra no es", dijo en relación a la sanción para Quiñones cuando se jugaban 77 minutos de partido.

No dependen de sí mismos

Ahora, para acceder a la Liguilla directo, Tigres debe ganar y esperar que Santos Laguna no lo haga. "Faltan tres puntos, no nos aleja, estamos ahí metios en la pelea, pero no depende de lo que hagamos. Ahora hay que sacar los tres puntos y después esperar a los que están arriba para ver si aspiramos a los cuatro primeros", reflexionó Herrera.