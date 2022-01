A no emocionarse: Nicolás Larcamón hizo una advertencia en La Franja tras hacerse con el liderato del Clausura 2022

A pesar de haberse visto por debajo en el marcador, Puebla había permanecido al acecho del arco de Tijuana en el duelo pendiente por la tercera fecha del Torneo Clausura 2022 este viernes. George Corral se encargó de igualar el encuentro desde los doce pasos en el complemento y Maximiliano Araújo y Fernando Aristeguieta pusieron el 3-1 definitivo en los últimos minutos.

Lo más sorprendente es que el triunfo sobre Xolos vino acompañado de una escalada al primer lugar de la tabla, ya que igualó los siete puntos de Cruz Azul y Atlas, pero con una diferencia de gol más favorable. Por ello, los aficionados se han emocionado con ver a su equipo en la cima, aunque Nicolás Larcamón se tomó el asunto con calma.

Y es que apenas van tres jornadas en la fase regular de la Liga MX y hay un largo camino por recorrer hasta la Liguilla, un total de catorce partidos más. Además, la situación no sorprende al entrenador de La Franja debido a que en el Guard1anes 2021 quedaron terceros, algo que afirmó en la conferencia de prensa que considera más complicado.

No obstante, esto no significa que al argentino no le guste ver a su equipo en el primer puesto, sino que apenas es el comienzo del campeonato. “Es una sensación linda, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que es muy relativo, es una tercera fecha y restan 14 juegos por delante”, destacó a la vez que reconoció que será un camino exigente.

El siguiente desafío de Puebla

Una vez finalice la Fecha FIFA por las Eliminatorias a Qatar 2022, el cuadro franjiazul retomará su actividad en el torneo el domingo 6 de febrero. El rival será el Querétaro, que hará de local en La Corregidora y viene de igualar con Chivas por 1 a 1, partido en el que los Gallos Blancos tuvieron una ventaja tempranera con el gol de Leonardo Sequeira a los dos minutos.