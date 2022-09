Hace unos instantes, diferentes medios han comenzado a informar que Diego Cocca deja de ser el entrenador de Atlas. A su vez, en conferencia de prensa, el argentino confirmó que abandona a una institución a la que le deja un bicampeonato de la Liga MX y un Campeón de Campeones.

Sin duda el momento que viven los Zorros de Jalisco deja mucho que desear debido a que ya no se encuentran con chances de alcanzar el repechaje. A su vez, en esto momentos se encuentra a un punto del último y en la próxima jornada puede cerrar el certamen como sotanero.

Debido a esto, era esperable que la directiva de Atlas decida que Diego Cocca deje de ser el entrenador. Esto comenzó a trascender luego de que los abonados al club hayan recibido un correo electrónico en el que se ve una imagen del argentino y de fondo “Gracias Diego”, mientras levanta el trofeo de la Liga MX, según lo informado por José Marí Carrillo, periodista de Marca Claro.

“No me interesa otro proyecto, no es por cansancio, es porque estamos convencidos para el proyecto futbolístico es mejor renovar y esto es parte de la vida, nadie es para siempre, nadie es imprescindible, nos sentimos orgullosos de todo lo que logramos. Cerrarlo de esta manera para mí es muy importante y no siempre es posible cerrarlo así”, expresó el argentino. Y agregó: “El balance es súper positivo, súper enriquecedor, el futuro del Atlas es lo que más me interesa”.

Cabe recordar que el entrenador albiceleste logró romper con más de 70 años de sequía luego de alcanzar el Apertura 2021 tras superar a León por penales, y el Clausura 2022, que se quedó tras vencer con polémica a Pachuca. A su vez, se consagró automáticamente en Campeón de Campeones tras quedarse con los dos torneo de la temporada.