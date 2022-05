El Atlas de Diego Cocca lo volvió a hacer. Pese a salir derrotado 4-2 en los 90 minutos de juego del partido revancha de Semifinales ante Tigres, aunque ese marcador cambió a victoria 2-0 en los escritorios de la Liga MX por haber incurrido el equipo de Miguel Herrera en alineación indebida, la victoria 3-0 conseguida en la ida le sirvió para jugar su segunda final consecutiva e ir en busca de un bicampeonato que sería histórico para Los Zorros.

Con felicidad, pero con los pies sobre la tierra, el entrenador argentino resaltó que de todos modos a su equipo todavía le queda camino por recorrer para estar a la altura de los éxitos que ha tenido Tigres en el último tiempo y que lo ha llevado a ganarse un lugar entre los equipos más poderosos del futbol mexicano.

“La gente te empuja, te lleva adelante y en este contexto, mi equipo compitió y clasificó a la Final, con un rival que está acostumbrado a ser finalista, a salir campeón. Mi equipo va a jugar dos finales en seis meses, no había pasado en la historia del club, y ¿qué hay que mejorar? Nada, pero tenemos un camino largo para llegar a donde está Tigres”, remarcó Diego Cocca en rueda de prensa.

Y agregó: "Me saco el sombrero con el equipo, con la afición. Y tuvieron su premio. Nosotros también y el premio para mis jugadores es no bajar los brazos y se encontró. Fue un partido muy raro, muchos penales, dos equipos que buscaron atacar, lo pudimos definir antes, pero uno tenía que ganar y felicitaciones a Tigres”.

Diego Cocca evitó polemizar sobre el VAR

En relación a los tres penales que se sancionaron durante el partido, que puso en tela de juicio no solo la actuación del árbitro César Ramos sino también del VAR, Diego Cocca intentó minimizar la situación y explicar que el futbol mexicano deberá acostumbrarse a convivir con el videoarbitraje. “Hablar del VAR es una locura, es parte del futbol moderno, esta profesión es complicada y con el VAR se pone más picante. Solo queda ser más inteligente, pensar que el VAR está para no equivocarse y a veces te va ayudar y a veces no, hoy lo hizo para los dos lados", señaló.