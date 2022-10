Mientras dos de los grandes aún continúan en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX (América y Cruz Azul), los otros dos (Pumas y Guadalajara) han firmado enormes fracasos y los aficionados esperan por grandes cambios de cara a la próxima temporada. Los Universitarios finalizaron la Fase Regular en decimosexto lugar; mientras que las Chivas cayeron en instancia de Repechaje frente a Puebla.

Andrés Lillini ya dio un paso al costado, por lo que en el Pedregal ya están en la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico. Tal como se filtró en los últimos días, el principal apuntado es Ricardo Ferretti, quien llegaría con Guillermo Vázquez como asistente, aunque todavía no hay nada oficial. En Verde Valle, mientras tanto, existe una gran incógnita por el futuro de Ricardo Cadena, quien podría marcharse...

Es por esto que, en cuestión de días, Pumas y Chivas podrían estar peleándose por un Director Técnico en específico. Se trata de Jaime Lozano, quien según informó TUDN dejará de trabajar en Necaxa y se convertirá en agente libre. Quedó eliminado en Repechaje frente a Tigres, por lo que presentó su renuncia y busará nuevos desafíos. ¿Ya tiene algún tipo de interés?

Tal como agregó la misma fuente, la Universidad sí lo tiene en carpeta y podría realizarle una oferta formal. Hay que resaltar que Jimmy está totalmente identificado con el club: allí realizó las Fuerzas Básicas, debutó en primera división y se retiró. Por si fuera poco, además, logró un Bicampeonato de Liga MX (Clausura 2004 y Apertura 2004).

No hay que dejar de tener en cuenta que, hace menos de un año, Lozano admitió que le gustaría dirigir al Deportivo Guadalajara, lo que podría generar que Amaury Vergara y los suyos aceleren por él. "¿Quién no quiere dirigir a Chivas? Es un gran equipo, tiene buenos jugadores. Me encanta que haya puros mexicanos. Sin duda alguna que me gustaría dirigir a un equipo grande y Chivas es uno de ellos", admitió en noviembre del 2021.