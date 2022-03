La tardenoche del 5 de marzo del 2022 quedará en la historia del futbol mexicano, pero lamentablemente por motivos vergonzosos y para nada presumibles. En el Estadio La Corregidora y mientras se desarrollaba el partido entre Querétaro vs. Atlas por la Jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, cientos de "aficionados" decidieron suspender la actividad futbolística para iniciar una batalla campal que finalizó con decenas de heridos según los reportes oficiales.

Los videos y las imágenes que empezaron a viralizarse por redes sociales eran muy fuertes: se podía apreciar cómo la barra brava de los Gallos destrozaba a seguidores de la Academia por simplemente irle a otro equipo de futbol. Le pegaban entre varios a uno solo, les robaban sus pertenencias y los dejaban tirados en el suelo, desnudos y desangrándose. Por supuesto, rápidamente el mundo entero se hizo eco de estos episodios de violencia.

Mientras en el resto de países exigen por medidas ejemplares en contra de México, tales como su exclusión del Mundial de Qatar 2022 (tal como le pasaría a Rusia por algo completamente ajeno a lo futbolístico) y la baja de su candidatura a la organización del Mundial de 2026, en tierra azteca los medios masivos de comunicación también utilizaron su espacio para expresarse en contra de esta bochornosa batalla campal.

Si repasamos las portadas de los principales diarios mexicanos, encontramos distintas reacciones por parte de los mismos. Récord, por ejemplo, fue el más crudo: fondo negro con la leyenda "Ni perdón ni olvido". Esto, mientras tanto, usó una imagen de la pelea y tituló: "¡Vergüenza!". La Prensa hizo algo parecido a este último, pero decidió optar por: "¡Brutal!".

El portal Uno más Uno fue el único que utilizó las crifras extraoficiales de fallecidos: "17 muertos en partido Querétaro vs. Atlas. La mayor violencia en el futbol mexicano". Cabe resaltar que, según los reportes de las autoridades de Querétaro, no hubo muertos y sí 22 heridos graves. A continuación, te compartimos las portadas (algunos diarios decidieron no tocar el tema a pesar de la gravedad que supone).