Rodolfo Pizarro ha sido protagonista de multimillonarias ventas, algo que no le gusta a este ganador del Balón de Oro.

A lo largo de los últimos años, Rodolfo Pizarro dejó en claro que es uno de los jugadores mexicanos con más talento. De más está decir que brilló en Pachuca, Deportivo Guadalajara y Monterrey: ganó un título de Liga MX con cada uno de ellos siendo figura. Además, se destaca por haber conquistado la Concacaf Champions League en dos ocasiones: con Chivas en 2018 y con Rayados en 2019. Es por esto, entre otras cosas, que Gerardo Martino lo ha convocado reiteradas veces a la Selección Mexicana.

Los fanáticos de los clubes mencionados lo idolatran, razón por la que piden por su regreso en cada mercado de pases. Esta vez fueron los de la Pandilla quienes corrieron con suerte, ya que la directiva logró ficharlo en condición de préstamo al Inter de Miami de la Major League Soccer. A pesar de que ha demostrado tener una capacidad increíble dentro del campo de juego, tiene algunos detractores importantes a nivel mundial. Uno de ellos es Hristo Stoichkov, quien ganó el Balón de Oro en 1994.

La leyenda del F.C. Barcelona trabaja como analista de TUDN, y aprovechó para tundir al Joker por un motivo en especial: las multimillonarias ventas que protagonizó. Claro, el Guadalajara, Rayados e Inter desembolsaron una gran cantidad dinero en su pase, algo que disgusta por completo al exjugador búlgaro.

"15 millones Chivas pagó por Pizarro a Pachuca, luego 18 millones Monterrey pagó por él, Inter pagó 12, un total de 45 millones (de dólares) que se han ido a la basura. Yo no veo el espíritu de un chico ganador", apuntó con contundencia el histórico futbolista que ha marcado un antes y un después en la historia de su país.

Carlos Pavón se sumó a la crítica hacia Rodolfo Pizarro

Carlos Pavón, exjugador hondureño que vistió los colores del Toluca y Atlético de San Luis, se sumó a la crítica de Hristo Stoichkov y reventó al flamante fichaje de Rayados. "No (lo veo titular), imagínate que llega a Rayados como bomba y yo no lo veo como titular. Viene al Inter de Miami donde todo mundo asumía que iba a ser el trampolín para él para ir a Europa… ¿y que pasó? ¡Fue una vergüenza! Y ahora ¿uno cómo puede explicar que en Monterrey la va a reventar? ¿En Monterrey? ¿Con la exigencia que te pide un entrenador como el Vasco? Tiene que estar no a un 100 por ciento, a un 500 por ciento físicamente y comprometido", mencionó con dureza.