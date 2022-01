Aunque hay una frase que dice que "segundas partes nunca fueron buenas", el mediocampista Rodolfo Pizarro está seguro de que demostrará lo contrario luego de haberse anunciado de manera oficial su regreso a las filas de los Rayados del Monterrey como refuerzo para el próximo torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

"Muchas veces dicen que las primeras partes son mejores, creo que en este caso no, creo que la segunda etapa va a ser mejor que la primera; vengo a ser feliz de nueva cuenta acá y a hacer felices a los Rayados y a la institución", dijo Rodolfo Pizarro quien jugó para el Monterrey entre el torneo Apertura 2018 y el inicio del Clausura 2020.

En su primera etapa con los Rayados del Monterrey, Rodolfo Pizarro jugó 64 partidos entre Liga MX, Copa MX, Supercopa MX y Liga de Campeones de la Concacaf y marcó nueve goles; en esa etapa ganó dos títulos: un título de liga (Apetrura 2019) y un título de Concacaf (2019).

Rodolfo Pizarro en la MLS

Luego de pasar dos temporadas con el Inter de Miami club con el que jugó 47 partidos de la MLS y marcó siete goles, Rodolfo Pizarro aseguró que en su regreso a los Rayados del Monterrey "vengo a entregarme, con toda la pasión del mundo a comprometerme con esta playera. Estoy demasiado contento, vengo a ganarme un lugar en el once y a quedar campeón... Siempre he priorizado los campeonatos, vengo a eso".

A los 27 años de edad, Rodolfo Pizarro se suma a la plantilla del Monterrey, la más cara de la Liga MX. "La verdad es un equipazo, nunca me ha tocado estar en un equipo que tenga tantos buenos jugadores, creo que podemos hacer muchas cosas importantes y podemos seguir haciendo historia con este plantel que, línea por línea, creo que es muy superior al de cualquier equipo".