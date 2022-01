Dice el refrán que del plato a la boca a veces se cae la sopa, y en esta ocasión a los Tigres se les cayó el gran fichaje que significaba la contratación del defensa brasileño Nino Mota pues por decisión del Fluminense ya no llegará como refuerzo del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Los Tigres de Miguel Herrera pusieron sobre la mesa los 5 millones de dólares solicitados por Nino Mota cuyo pase pertenece en un 60 por ciento al Fluminense y en un 40 por ciento al Criciúma. Pero la dirigencia del Flu, pretendía una rebanada más grande del pastel, según dijo Mario Bittencurt, presidente del club del club.

“El presidente de Tigres habló conmigo directamente y la oferta era de 5 millones de dólares, pero nosotros queríamos mínimo para nosotros de 4.4, 4.5 millones mínimo por nuestro 60 por ciento", explicó Mario Bittencurt. "Criciúma no aceptó, entonces pues las cosas quedaron ahí".

¿Cuál es el valor de mercado de Nino Mota?

¿Por qué pretendía el Fluminense ganar hasta 4.5 millones de dólares por la venta de Nino Mota. Porque, dijo Mario Bittencurt, "para nosotros era una cosa justa por el valor de mercado" y el valor de mercado del defensa brasileño, según Transkfermarkt, es de 7.38 millones de dólares.

Mario Bittencurt responsabilizó al Criciúma del fichaje fallido aun cuando "redactamos el contrato". Por su lado el jugador, campeón olímpico con Brasil en Tokio 2020, se mantuvo tranquilo. “Nino me dijo que si no se dio la posibilidad de México no había problema, porque entonces no era para él y que se quedaba muy feliz con Fluminense, que se presentaría con gusto a la pretemporada y si hubiera una nueva propuesta la aceptaría".