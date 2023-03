Las cosas no están siendo fáciles para los Zorros después de la salida de Diego Cocca, a tal punto de que la directiva tuvo que intervenir.

Atlas no logra levantar cabeza y continúa con un semestre crítico, acentuado entre semana tras la derrota ante Olimpia en Honduras, y por una nueva caída en la Liga MX, esta vez ante León. El entrenador Benjamín Mora no logra encontrar el equipo y además lucha con problemas hacia el interior del vestidor.

Como si fuera poco, el viaje a Honduras comprobó que los problemas en Atlas no son solo futbolísticos. La ausencia de Julián Quiñones en aquel partido, por decisión propia, dejó en claro que hay algo roto en el vestidor. De hecho, el colombiano, junto a Brian Lozano, habría sido protagonista de una pelea que casi llega hasta los golpes.

La situación no es nada fácil y la impotencia crecerá mientras no llegue una victoria para descomprimir y brindar algo de tranquilidad. Según reportó TUDN, Quiñones y Lozano tuvieron un altercado que motivó la intervención de la directiva, la cual le reclamó más a los jugadores y avisó que no optarán por la salida fácil de despedir a Benjamín Mora.

Según la misma fuente, la directiva reclamó a los jugadores recordándole que reciben en tiempo y forma su sueldo, por lo que actitudes como las de Julián Quiñones no son bienvenidas. “Si creen que lo más fácil es que corra a Benjamín Mora, no lo voy a hacer”, habría dicho el presidente Pepe Riestra en el vestidor de Honduras.

Relación rota entre Quiñones y cuatro futbolistas

El conflicto entre Brian Lozano y Julián Quiñones habría dejado en claro que puertas hacia adentro, las cosas no andan bien con el futbolista colombiano. Además del jugador uruguayo, Martin Nervo, Aldo Rocha y Julio Furch, tres titulares indiscutibles, no tendrían la mejor relación con Quiñones.