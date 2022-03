No es ninguna novedad que Monterrey atraviesa un momento crítico: está hundido en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, protagonizó un verdadero fracaso en el Mundial de Clubes de la FIFA y se quedó sin técnico (Javier Aguirre). Lo más doloroso fue, evidentemente, lo hecho en el torneo internacional más importante del planeta, en donde representó de pésima manera al futbol mexicano y no logró alcanzar ni las semifinales.

Esto es algo que ha sido celebrado por uno y cada uno de los fanáticos de Tigres UANL, acérrimo rival, quien se hizo con el Subcampeonato en la pasada edición (perdió con Bayern Múnich la final). Sin embargo, sorprendentemente, uno de los mayores ídolos de la historia de la institución felina siente lástima por La Pandilla. Se trata de André-Pierre Gignac, quien reveló su tristeza en diálogo con La Última Palabra de Fox Sports.

"Me gustaría ver a mi rival a la par, porque también es el orgullo del norte. Me hubiera gustado que hicieran un buen Mundial, me hubiera dolido que ganaran la Final, pero ahorita necesitan mucha tranquilidad. Los quiero fuertes", apuntó con contundencia el centrodelantero experimentado de 36 años de edad.

Más adelante completó: "Me da tristeza por los jugadores, me duele que le pegan tanto a un goleador histórico como (Rogelio) Funes Mori. Lo apoyo porque se merece mucho más". Una vez más, el Comandante demostró tener una madurez destacable a la hora de hablar de Monterrey y de un colega en su posición. El respeto es lo primero, el francés tiene de sobra y lo ha dejado claro.

Quiere a Chicharito Hernández en la Selección Mexicana

Por otra parte, se animó a opinar de la ausencia de Javier Hernández en la Selección Mexicana y le lanzó un pedido a Gerardo Martino. "Chicharito te puede resolver en cualquier minuto, no soy seleccionador pero como futbolista que amo a México y quiero que lleguemos al quinto partido y más, es un arma increíble para la Selección". ¿Lo escuchará el Tata?