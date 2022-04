Miguel Herrera no quedó para nada contento con la infantil tarjeta roja que recibió su jugador Yeferson Soteldo.

En el partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, Tigres UANL pisó fuerte en el Estadio de La Corregidora y venció 0-1 a Querétaro con un golazo de Yeferson Soteldo. Con este resultado el conjunto Regiomontano alcanzó los 29 puntos y es el único líder del campeonato, por lo menos hasta que Pachuca complete la fecha ante Tijuana en condición de local.

Los Felinos sacaron adelante un encuentro que se les presentó con muchísimas complicaciones. Los Gallos, que venían de cosechar 4 puntos de 6 posibles, no hicieron una mala tarea y pusieron en aprietos a los dirigidos por Miguel Herrera. Y a pesar de que la visita jugó gran parte del cotejo con un hombre menos por la temprana expulsión de Hugo Ayala, logró llevarse las 3 unidades por una obra de arte del elemento venezolano. Pero este último cometió una tontera insólita...

En la celebración de su espectacular anotación, se quitó la playera olvidando por completo que ya estaba amonestado. Por supuesto, Diego Montaño le mostró la tarjeta roja y lo envió a las duchas antes de tiempo. Con esto generó que Tigres tenga que aguantar el resultado con 9 futbolistas, algo que finalmente pudo hacer. El Piojo, en conferencia de prensa, lanzó una dura crítica hacia el rubio.

"Hoy perdemos un hombre al principio del primer tiempo (Ayala) y después viene esa desconcentración de Soteldo, que además son tontas. Ya lo hablamos con él en el vestuario, que no podemos recibir ese tipo de tarjetas, tenemos que ser estrictos sobre todo en el sentido de no sacarse la playera porque hace un golazo y termina no siendo satisfactorio para todos por lo que hace después",expresó el DT.

Los números de Yeferson Soteldo en Tigres

Yeferson Soteldo llegó a Tigres UANL para esta temporada y se integró al Torneo Clausura 2022 de Liga MX a partir de la cuarta jornada. Desde entonces lleva 10 partidos disputados: 9 ingresando desde el banco y 1 como titular. Acumula 2 asistencias (ambas vs. Atlético de San Luis y 1 gol (contra Gallos). Ayer recibió su primera amarilla y su primera roja en la institución.