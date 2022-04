En el partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, Tigres UANL goleó por 3-0 al Deportivo Toluca en condición de local gracias a los tantos de Juan Pablo Vigón, Sebastián Córdova y André-Pierre Gignac. Si bien el primer tiempo fue parejo y finalizó sin emociones, en el complemento los dirigidos por Miguel Herrera aplastaron a los Choriceros y lo hundieron un poquito más en su crisis futbolística.

Con este resultado, los Diablos Rojos siguen con 18 puntos y son novenos en la tabla de posiciones. A pesar de que por el momento se mantienen en zona de clasificación a Repechaje, son el equipo con más goles en contra y uno de los más irregulares del campeonato, por lo que Ignacio Ambriz está más que preocupado. ¿Cuál fue su justificación de un nuevo papelón de los suyos?

"Sería buscar pretextos ante un equipazo que tienes enfrente, nosotros intentamos pelear con nuestras armas, intentando nulificar ese gran arsenal que tienen. ¿Qué nos pasó?, simplemente enfrente un rival que te supera, que te gana bien", explicó con contundencia en conferencia de prensa. Esta vez, no se excusó y simplemente aceptó que los Regiomontanos tienen mejor plantilla que la suya.

Más adelante, lanzó un positivo mensaje para sus futbolistas: "Es difícil siempre estar correteando la pelota, haces un esfuerzo doble, después cuando la teníamos, no logramos tener esas posesiones largas que a mí me gustan. No les puedo reprochar nada a mis jugadores, dan todo de sí".

El trabajo de Ignacio Ambriz para el duelo ante Juárez

Nacho aseguró tener que "levantar el ánimo (a sus jugadores). El martes ya estamos jugando otro partido importantísimo. Vamos a luchar para que, de estos 9 puntos que quedan, rescatar los más posibles para no salir de esa zona donde estábamos y estar en repechaje". Juárez, Atlas y León, los rivales que le quedan al Toluca.