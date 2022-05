El entrenador de los Tuzos se mostró decepcionado por la caída de su equipo pero dejó en claro que no bajarán los brazos antes de tiempo.

El agónico gol de Julián Quiñones estiró la diferencia en favor de Atlas y complicó los planes de Pachuca en la gran Final del Clausura 2022. Ahora, los Tuzos deberán remontar en Estadio Hidalgo, ante un equipo que sabe defenderse y que tiene un arquero en gran nivel. De hecho, en conferencia de prensa, el entrenador Guillermo Almada elogió el trabajo del guardameta colombiano.

“No nos llevamos el resultado que queríamos, no merecimos llevarnos lo que nos llevamos, pero es lo que marca el resultado”, analizó Guillermo Almada tras la caída de los Tuzos. De todas formas, el entrenador uruguayo aún no baja los brazos: “Generamos algunas situaciones, me gustó más el segundo tiempo. El partido está 2-0, nos queda un partido, vamos a jugar en nuestra casa, soy un hombre optimista, un hombre de fe, seguramente podemos alcanzar un resultado", expresó.

Almada sabe que dos goles es una diferencia importante, pero considera que no es imposible concretar la remontada: “Quedan 90 minutos, vamos con el marcador abajo 2-0 y hay millones de casos en el futbol que se han dado vueltas a los marcadores. Tenemos que estar súper concentrados, atentos y sobre todo confiados en nuestra fortaleza", reflexionó el estratega de los Tuzos.

Asimismo, Almada se rindió ante la gran actuación de Camilo Vargas: “Indudablemente Camilo es un gran arquero, de los mejores de la Liga”. El uruguayo destacó la labor de su rival, pero también apuntó a errores propios: "Atlas tiene su mérito, no vamos a desmerecer nada lo que hizo Atlas, pero en unas situaciones fuimos responsables. Tenemos 90 minutos para tratar de revertirlo, va ser difícil, complicado, pero soy un hombre de confianza, de fe que lo podemos lograr".

Eficacia, la gran cuenta pendiente

Pese a las atajadas del arquero colombiano, Guillermo Almada también cree que su equipo puede hacerlo mejor de cara al arco: “Primero hay que corregir la definición, por más que hubo mucho mérito de Camilo Vargas en algunas definiciones nuestras, corregir eso porque es un aspecto fundamental”. Además, quiere que su equipo repita lo hecho en el complemento: “Y bueno, hacer más sostenido lo que hicimos en el segundo tiempo, tener el control, buscar más por afuera que por adentro, tener más volumen de juego, corregir algunas distracciones que nos costaron los goles”, concluyó.