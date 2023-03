Una de las principales novedades que dejó la Jornada 11 del Clausura 2023, fue la derrota de los Tigres UANL, en condición de local, ante el América. Los universitarios no sólo no pueden cortar su mala racha ante las Águilas, sino que no logran recuperar la constancia desde que Diego Cocca se fue a la Selección Mexicana.

A Chima Ruiz le ha quedado la responsabilidad de hacer encajar las piezas en una plantilla repleta de nombres de calidad, lo cual muchas veces no es fácil a la hora de conformar un equipo. Cada jugador tiene su ego y sus ganas de brillar sobre el campo, por lo que la impotencia aparece cuando los resultados no llegan.

En la derrota ante el América, aficionados captaron un momento en el que André-Pierre Gignac regaña a Diego Lainez, explicándole a dónde debía enviar la pelota. El francés, quizás el goleador más temible de la Liga MX, no ha dispuesto de tantas ocasiones y en aquel momento le reclamó a Lainez, que no se lo tomó muy bien y le respondió.

Gigncac - Lainez, todo solucionado

Sin embargo, por intermedio de nuevos imaganes, se pudo comprobar que el altercado entre Gignac y Lainez no pasó a mayores. En un momento, los jugadores de Tigres se acercaron al banquillo y el francés buscó especialmente al mexicano para llevárselo abrazado y platicar en buenos términos.

Hasta el momento, Diego Lainez no ha podido marcar diferencias en Tigres UANL, pero está claro que cuenta con la calidad necesaria parahacerlo. En caso de que el exmaericanista comience a encontrar su mejor versión, de seguro Gignac saldrá favorecido en términos ofensivos.