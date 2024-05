Alexis Vega se ríe de los abucheos contra Chivas en el Akron: "No esperaba aplausos"

El público rojiblanco jugó su propio partido durante la victoria de Chivas ante Toluca, en la apertura de los cuartos de final de la Liguilla: desde las gradas, los aficionados intentaron hacer pasar un mal rato a Alexis Vega, que regresaba por primera vez al Estadio Akron.

A lo largo de todo el compromiso de ida, los simpatizantes dedicaron cánticos agresivos contra el ex jugador del ‘Rebaño’, además de abuchearlo y silbarlo cada vez que tocaba el balón en el partido disputado en Guadalajara por la continuidad del Clausura 2024.

En este sentido, el atacante de los Diablos se refirió al respecto tras la conclusión del juego, y tomó a gracia el papel de la parcialidad local. “No esperaba unos aplausos, jajajaja“, comenzó diciendo Alexis en rueda de prensa, y lejos de repudiar el accionar de la gente, lo naturalizó: “Es parte del futbol, la gente paga un boleto y está en todo su derecho de gritar, no tengo nada en contra de ellos“.

El futbolista escarlata reconoció que el clima hostil no perjudicó a su actuación y que lo utiliza como un arma a su favor para envalentonarse dentro del campo. “Esos comentarios los tomo como buena vibra para mí y trato de disfrutar el juego que es lo más importante“, afirmó el goleador del equipo de Renato Paiva, que no pudo marcar ante su ex equipo por más que tuvo situaciones.

Alexis Vega bajó los humos de los cánticos de las gradas de Chivas [Foto: Liga MX]

No conforme con eso, Vega intentó poner una nueva tregua en el ida y vuelta con la afición de Chivas y aseguró que él no guarda rencor ni a la institución ni a los simpatizantes. “Lo dije en mi primera entrevista cuando llegué a Toluca: hasta el último día fui el jugador más feliz en Guadalajara junto a toda mi familia“, prosiguió el delantero que es seguido de cerca por Jaime Lozano para la Copa América.

Alexis coincidió con la visión de su entrenador sobre el análisis del juego ocurrido anoche en el Estadio Akron, y le adjudicó la derrota a la ineficacia en ofensiva, algo poco común en los Diablos. “Tuvimos muchas oportunidades que no pudimos concretar y después pasó una jugada en la cual hubo una desatención de nosotros y tiene mérito el Pocho que hizo un golazo”, explicó convencido el centroatacante del Toluca.

Por último, el artillero del conjunto choricero le transmitió tranquilidad y confianza al público escarlata y mostró su aura positiva para la revancha. “Sabemos que va a ser un partido complejo, pero tenemos la ventaja de estar en nuestra casa y con nuestra gente. No va a ser nada fácil, Chivas es un gran equipo, pero estoy seguro que junto con mis compañeros vamos a dejar el alma para sacar el resultado que queremos y avanzar a la siguiente ronda“, respondió ante la innumerable cantidad de reporteros presentes en zona mixta.