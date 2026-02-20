El futbol en México despierta grandes pasiones y una de ellas son las grandes rivalidades que existen entre los aficionados de los distintos equipos de la nación. Un estudio reveló cuál es el equipo más odiado del país entre otros apartados del deporte en territorio mexicano.

La empresa Mitofsky reveló los resultados de su encuesta sobre el deporte en México y una sección estuvo dedicado al futbol. Acorde al estudio el futbol sigue siendo el deporte más seguido, pero cayó cuatro puntos en el interés de los mexicanos.

La Liga MX es la más vista y los cuatro llamados grandes se mantienen en la cima del gusto de la afición. América es el más seguido con un 21.1 por ciento, le sigue Chivas con el 16.7 por ciento. Cruz Azul ocupa el tercer lugar con 10.5 por ciento y Pumas el cuarto con un 7.1 por ciento.

Con un tamaño de muestra de 1,200 personas mayores de edad en México, América es el equipo más odiado entre sus contrarios, incluso subió 3.6 puntos porcentuales para mantenerse en la cima (40.6%). Detrás se encuentran Chivas (13.6%) y Cruz Azul (7.2%), con Toluca, que es cuarto (1.6%).

Por otro lado, también se consultó sobre el favorito al título, donde las Águilas ocupan el primer sitio en el rubro de favorito al título (17.6%), aunque con poca distancia respecto a los Diablos Rojos (13.7%), su perseguidor más cercano. La Máquina Cementera (9.5%) y el Rebaño Sagrado (8.9%) los siguen.

¿Qué otras liga miran los mexicanos?

Además de la Primera División de México, existe interés en seguir a jugadores de España, Brasil, Alemania, Argentina, Inglaterra e Italia. Destacan los países sudamericanos, donde hay una oportunidad relevante para los medios, al ser semilleros tanto del futbol mexicano como de las principales ligas internacionales.

