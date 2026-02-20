Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿América, Chivas o Cruz Azul? Cuál es el club más odiado de México

Se conoció cuál es el equipo más odiado de la Primera División de México a través de un estudio específico.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Se conoció cuál es el club más odiado de la Liga MX
© GeminiSe conoció cuál es el club más odiado de la Liga MX

El futbol en México despierta grandes pasiones y una de ellas son las grandes rivalidades que existen entre los aficionados de los distintos equipos de la nación. Un estudio reveló cuál es el equipo más odiado del país entre otros apartados del deporte en territorio mexicano.

Publicidad

La empresa Mitofsky reveló los resultados de su encuesta sobre el deporte en México y una sección estuvo dedicado al futbol. Acorde al estudio el futbol sigue siendo el deporte más seguido, pero cayó cuatro puntos en el interés de los mexicanos.

La Liga MX es la más vista y los cuatro llamados grandes se mantienen en la cima del gusto de la afición. América es el más seguido con un 21.1 por ciento, le sigue Chivas con el 16.7 por ciento. Cruz Azul ocupa el tercer lugar con 10.5 por ciento y Pumas el cuarto con un 7.1 por ciento.

América es el equipo más odiado de México. [Foto: Getty Images]

América es el equipo más odiado de México. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Con un tamaño de muestra de 1,200 personas mayores de edad en México, América es el equipo más odiado entre sus contrarios, incluso subió 3.6 puntos porcentuales para mantenerse en la cima (40.6%). Detrás se encuentran Chivas (13.6%) y Cruz Azul (7.2%), con Toluca, que es cuarto (1.6%).

Por otro lado, también se consultó sobre el favorito al título, donde las Águilas ocupan el primer sitio en el rubro de favorito al título (17.6%), aunque con poca distancia respecto a los Diablos Rojos (13.7%), su perseguidor más cercano. La Máquina Cementera (9.5%) y el Rebaño Sagrado (8.9%) los siguen.

¿Qué otras liga miran los mexicanos?

Clausura 2026 Liga MX: así se jugará la jornada 7 con días, horarios y transmisions de TV

ver también

Clausura 2026 Liga MX: así se jugará la jornada 7 con días, horarios y transmisions de TV

Además de la Primera División de México, existe interés en seguir a jugadores de EspañaBrasilAlemaniaArgentina, Inglaterra e Italia. Destacan los países sudamericanos, donde hay una oportunidad relevante para los medios, al ser semilleros tanto del futbol mexicano como de las principales ligas internacionales.

Publicidad

En síntesis

  • El América es el club más odiado de México con 40.6% de rechazo.
  • La encuesta de Mitofsky se realizó a 1,200 personas mayores de edad en México.
  • El 21.1% de los aficionados prefiere al América, seguido por Chivas con 16.7%.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Álvaro Fidalgo rompió el silencio y habló sobre su deseo de jugar para México
Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo rompió el silencio y habló sobre su deseo de jugar para México

¿Va por TV abierta? Donde ver Puebla vs. América EN VIVO por el Clausura 2026
Liga MX

¿Va por TV abierta? Donde ver Puebla vs. América EN VIVO por el Clausura 2026

¿Qué delanteros podrían suplir a Henry Martín en el Club América?
América

¿Qué delanteros podrían suplir a Henry Martín en el Club América?

Las alineaciones de Tigres UANL vs. Pachuca por el Clausura 2026
Liga MX

Las alineaciones de Tigres UANL vs. Pachuca por el Clausura 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo