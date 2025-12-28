Este domingo el conjunto de Chivas disputó un encuentro amistoso de pretemporada ante el Irapuato. Las cosas no salieron como se esperaban en un principio, ya que todo comenzó con unas imágenes de violencia, aún cuando no era un duelo oficial, las aficiones se enfrentaron en una fuerte riña a las afueras del estadio.

Publicidad

Publicidad

Después de que las autoridades se encargaron de solucionar esta situación se llevó a cabo el encuentro. Las cosas ahí cambiaron para la escuadra rojiblanca, ya que pudieron conseguir la victoria como visitantes con un resultado de 4-0 a su favor, pero lo que más llamó la atención fue que un par de estos goles cayeron con asistencias de Ángel Sepúlveda.

El futbolista mexicano consiguió llegar a esta escuadra después de que en Cruz Azul no le dieran cabida con Nicolás Larcamón. Apenas era su primer partido con esta plantilla y decidió lucirse con un par de asistencias que lo pusieron como uno de los jugadores destacados en este duelo, aún cuando se enfrentaron a una escuadra de la Liga de Expansión MX.

Las 2 asistencias de Ángel Sepúlveda

La primera asistencia fue precisamente a Roberto Alvarado en el minuto 8; el exfutbolista celeste venía desde la banda izquierda y vio cómo desde el lado derecho venía entrando “El Piojo” y de manera inmediata filtró el balón aún cuando tenía que atravesar la defensa de los freseros y éste ya sólo remató para conseguir el primer tanto.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El segundo gol fue de Richard Ledezma, fue en el minuto 41 del encuentro, de nueva cuenta Sepu aparecía por la banda y vio que en el centro del área se encontraba “Richie” con un balón elevado le pasó la pelota y fue este quien ya estando frente al arquero sólo concretó la anotación y marcó el 2-0 para los rojiblancos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Veljko Paunovic, actual DT de Serbia, se arrepiente de su renuncia de Chivas: “La verdad es…”

En síntesis